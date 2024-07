“Cosa è successo dopo il falò” Alessia rompe il silenzio su Lino dopo Temptation Island: le prime parole rilasciate 

Ieri sera, mercoledì 24 luglio, è andata in onda la quinta e penultima puntata dello show estivo per antonomasia, Temptation Island, incentrata sulla resa dei conti delle ultime coppie rimaste in trasmissione. Fra queste, a tenere banco e ad incollare gli spettatori italiani agli schermi televisivi c’è, senza ombra di dubbio, la coppia napoletana formata da Alessia e Lino, giunti anche loro al falò di confronto finale.

Alessia, un mese dopo il falò finale

Un percorso, il loro, che sin dagli inizi è apparso travagliato ed intriso di problematiche. Prima fra tutte, la completa ed assoluta mancanza di fiducia da parte di Alessia nei confronti di Lino. Infatti, a detta della ragazza, anche nel corso della loro esperienza televisiva il fidanzato avrebbe peccato di insensibilità nei suoi confronti, sbilanciandosi ed avvicinandosi notevolmente alla tentatrice Maika.

Le parole di Alessia ad un mese di distanza dal falò di confronto con Lino

Il falò di confronto finale tra Alessia e Lino andato in onda ieri sera si è concluso con la decisione da parte della ragazza di lasciare il fidanzato, reo di essersi completamente dimenticato di essere un uomo impegnato da ben quattro anni e di aver mancato di rispetto alla propria compagna. Lino, in realtà, dopo essere andato a cercare conforto nella tentatrice Maika, è tornato poi sui suoi passi per chiedere all’ex di tornare con lui. Richiesta che non è stata accettata da Alessia.

Ad un mese da quell’ultimo incontro, Alessia confessa la verità ssui suoi attuali sentimenti nei confronti dell’ex fidanzato Lino. Queste le sue parole registrate in un video pubblicato sul sito Witty:

“Io dal programma sono uscita proprio distrutta. Non posso nascondere che per me non è stato facile non vederlo e non sentirlo. Ho visto tante cose che mi hanno ferita tantissimo e mi è dispiaciuto vedere quello che lui ha fatto, ma anche sentire cose che ho detto io nei suoi riguardi”.

Ed ha continuato dicendo:

“Mi dispiace se l’ho ferito, anche se può sembrare strano. Io non mi aspettavo che facesse un percorso con una singola persona, mi hanno ferito le attenzioni che dava a questa persona, attenzioni che a me non ha mai dato. Era sempre lui che cercava lei. In pochi giorni non puoi buttare 4 anni di relazione. Io e Lino ci siamo sentiti, lui mi ha chiesto come stessi. Alla fine ci sono stati solo litigi. Lui diceva che non ha fatto niente di male. Si è arrabbiato con me. Non ci siamo mai visti e questo mi è dispiaciuto perchè un confronto nel rispetto dei 4 anni ci voleva”.

Infine, Alessia ha concluso così:

“Ci sono rimasta malissimo e tutt’ora ci sto male. Ogni puntata che vedo piango, è una persona che ho amato tanto e penso che lo amo ancora. Io non so che effetto mi può fare vedere anche se non lo vedo da quel giorno. Io sto cercando di andare avanti. Prima ero abituata a fare tutto con lui, è strano… Sono arrabbiata e delusa, mentre lo odio mi manca”.