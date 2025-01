“Cosa è successo” Anna Falchi rompe il silenzio dopo il malore che l’ha colpita in diretta tv

Il 21 gennaio 2025, durante la diretta di I Fatti Vostri, Anna Falchi ha avuto un mancamento che ha preoccupato il pubblico e il team. Subito dopo l’incidente, ha rassicurato i fan tramite Instagram, affermando di stare bene e di aver ricevuto assistenza tempestiva dai medici della Rai. Durante la puntata, si è accasciata cercando sostegno dal co-conduttore Tiberio Timperi, che l’ha salvata da una caduta pesante. Grazie all’intervento immediato dei medici, la situazione è stata gestita senza complicazioni, sottolineando l’importanza di un soccorso rapido e la professionalità del personale medico in televisione.

Nella sua storia su Instagram, Anna ha dichiarato: “Ciao a tutti, oggi ho avuto un piccolo mancamento. Voglio rassicurarvi che va tutto bene. Barcollo ma non mollo”. Queste parole hanno trasmesso ottimismo, mostrando la sua capacità di affrontare le difficoltà. In un successivo collegamento con Pierluigi Diaco, ha raccontato di essersi alzata rapidamente mentre parlava, sentendosi poi girare la testa. Ha elogiato i medici per la loro prontezza, definendo la Rai come “mamma Rai”.

Tiberio Timperi, commentando l’incidente, ha cercato di ridurre la tensione con una battuta, affermando che “abbiamo materiale per Blob e Striscia La Notizia” e aggiungendo che è normale che accadano simili incidenti in contesti ad alta pressione. Questo incidente ha messo in luce le sfide legate alla diretta televisiva e l’importanza di mantenere la calma in situazioni di emergenza.