La quarta puntata di X Factor 2020: il racconto della prima puntata di Bootcamp dedicata alle scelte di Hell Raton e Mika.

Continua il viaggio di X Factor 2020. Inizia la seconda fase, quella dei Bootcamp. I giudici si scelgono le categorie e soprattutto iniziano a comporre le proprie squadre. I primi a poter scegliere sono stati Mika e Hell Raton? Quali sono i dieci talenti inseriti nei loro team? Scopriamolo insieme. Ecco cosa è successo nella quarta puntata del talent.

X Factor 2020: la quarta puntata

La puntata si apre con l’assegnazione delle categorie. Gli Under uomini vengono affidati a Emma, per Mika ci sono gli Over, a Manuelito sono affidate le Under donne mentre, com’è giusto che sia, i Gruppi vanno a Manuel Agnelli.

Si può partire quindi con il crudele gioco delle sedie. Casadilego, che aveva già conquistato tutti alle audizioni, porta Fragile di Sting. Hell Raton la fa sedere. Niente da fare per Cecilia e Adelaide. La 16enne Ale con Cielo aperto riesce a prendersi una sedia. Anche Mara, che porta Stay di Rihanna, va a sedersi. Si siede, ma per pochi minuti, Bea Lambe, che viene sostituita poco dopo da Mydrama. Continuano gli switch: Martina prende il posto di Mara, Sara prende quello di Daria.

Di seguito l’esibizione di Mydrama:

La prima puntata dei Bootcamp: le scelte di Mika

Tocca quindi al ‘cattivissimo’ Mika. Niente da fare per Cecile. La prima sedia Over va a Disarmo, che canta La voce della luna di Alex Baroni, e poi a Kaima. Tha Genio non convince in pieno, ma si prende comunque una sedia. Convincente anche Eda Mari, mentre va fuori Joshua. Sedia ottenuta anche da Vergo, che aveva conquistato tutti alle audizioni con Bomba.

Arriva quindi il tempo degli switch, ma né Merio né Angel, che già una volta era stato bocciato da Mika, riescono a prendersi le sedie. Si conclude così il primo Bootcamp. La settimana prossima toccherà a Manuel Agnelli ed Emma.