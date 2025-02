Cosa è successo a New York?

Marcell Jacobs non potrà partecipare ai Millrose Games a causa di un’influenza che lo ha colpito all’arrivo a New York e che è peggiorata nelle ultime ore. La notizia è stata comunicata dallo staff del campione olimpico di Tokyo, che doveva gareggiare nei 60 metri indoor, un evento di grande prestigio che Jacobs attendeva con grande interesse. Questo rappresentava il secondo appuntamento della sua stagione al coperto, dopo il tempo di 6.63 ottenuto domenica scorsa a Boston.

Jacobs ha espresso il suo dispiacere attraverso una storia su Instagram, dove ha spiegato: “Appena arrivato a New York mi è venuta la febbre e invece di migliorare, è peggiorata nelle ultime ore. Mi dispiace tantissimo perché ci tenevo davvero a questa gara, ma ora devo pensare a recuperare al meglio”. La sua assenza è un duro colpo non solo per lui, ma anche per gli organizzatori dell’evento, che speravano di vederlo in pista.

La situazione attuale richiede quindi attenzione e riposo per il velocista, che dovrà concentrarsi sulla sua convalescenza prima di tornare a competere. Jacobs, considerato uno dei principali atleti nella disciplina, ha dimostrato di avere a cuore la propria salute, priorizzando il recupero rispetto alla partecipazione agli eventi sportivi. La speranza è che possa rientrare presto in forma per proseguire la sua stagione con successo.