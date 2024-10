Cosa è successo a Napoli: il nuovo caso

Il difensore del Napoli, Juan Jesus, ha denunciato un tentato furto della sua automobile sui social media, definendo la situazione di sicurezza a Napoli come “zero”. L’episodio è avvenuto durante la notte e, attraverso Instagram, ha condiviso video della sua auto scassinata. Juan Jesus ha espresso il suo disgusto, sottolineando di essere stato pedinato per quasi un mese e di aver trovato ben cinque geolocalizzatori nella sua auto. Questo fatto lo ha reso particolarmente ansioso, poiché egli sa che i ladri conoscono la sua residenza. Ha anche dichiarato che, nonostante i beni materiali siano secondari, la violazione della sua privacy è inaccettabile.

Questa non è l’unica vicenda di questo tipo che coinvolge i giocatori del Napoli. Solo alcune settimane prima, l’attaccante David Neres era stato rapinato dopo una partita. Negli ultimi anni, molti altri calciatori o i loro familiari hanno subito furti e aggressioni a Napoli. Ad esempio, la moglie dell’ex capitano Marek Hamsik subì un furto nel 2009, e lo stesso Hamsik poi ritrovò un orologio rubato dal valore di 25.000 euro. Altri giocatori come Marcelo Zalayeta e Camilo Zuniga hanno vissuto esperienze traumatiche simili, con furti in casa e rapine a mano armata.

Nel 2011, anche la fidanzata di Ezequiel Lavezzi denunciò una rapina di un Rolex, mentre Edinson Cavani subì furti in casa e rapine ai danni della moglie. Lorenzo Insigne e Arkadiusz Milik hanno anch’essi subito aggressioni e furti, portando via oggetti di valore. La ripetitività di questi eventi ha creato un clima di insicurezza tra i calciatori napoletani, molti dei quali si sono visti costretti a cambiare residenza a causa dei continui furti.

Anche in tempi recenti, furti di automobili hanno colpito i giocatori della squadra, come testimoniano i furti delle auto di Diego Demme e Luciano Spalletti nel 2021, e quello di Kvaratskhelia nel 2022. Questi episodi hanno sollevato seri interrogativi sulla sicurezza in città, suscitando preoccupazione tra atleti e famiglie. La situazione attuale riflette un problema più ampio che coinvolge la sicurezza pubblica a Napoli, danneggiando l’immagine della città e creando un clima di paura tra i residenti e i visitatori.