cosa è stato scoperte nelle scorse ore

Nel mondo delle celebrità, gli amori nascono e finiscono sotto i riflettori, ma alcuni riescono a sorprendere e catturare l’immaginazione del pubblico in modi inaspettati. È il caso di Paola Turci e Francesca Pascale, la cui storia d’amore, sbocciata contro ogni pronostico, è giunta al termine. Dagospia riporta che il matrimonio tra la cantante e l’ex compagna di Silvio Berlusconi è già finito, dopo appena due anni dalle sfarzose nozze in Toscana.

Divorzio tra Paola Turci e Francesca Pascale dopo due anni dal matrmonio

Questa mattina, il giudice Benedetta Foti della Procura di Firenze ha omologato l’accordo con cui Pascale e Turci hanno sciolto la loro unione civile. Paola Turci, 55 anni, e Francesca Pascale, 35 anni, avevano sorpreso tutti con la loro unione. Turci, nota cantante e artista poliedrica, non aveva mai nascosto la sua distanza dal mondo politico di Berlusconi. Pascale, al contrario, era stata una delle più ferventi sostenitrici del Cavaliere fin da giovanissima. Si era legata a lui sentimentalmente in uno dei periodi più turbolenti dell’ex Premier: tra il divorzio da Veronica Lario e le feste chiacchierate ad Arcore.

Il loro amore è diventato pubblico nel giugno 2020 quando Diva e Donna hanno pubblicato le prime foto della cantante con la nuova compagna. Pochi mesi dopo la fine della lunga relazione tra Pascale e Berlusconi annunciata da un comunicato di Forza Italia. Le nozze, celebrate in grande stile in Toscana, avevano fatto sognare i romantici e attirato l’attenzione dei media.

Tuttavia, il sogno ha iniziato a incrinarsi già da un anno, come riporta Dagospia. La Turci non aveva gradito il comportamento di Pascale durante un fuori onda del programma Belve. Pare che Francesca aveva mostrato un eccessivo interesse per la conduttrice Francesca Fagnani. Dall’altro lato, Pascale era rimasta infastidita da un video postato su Instagram da Paola, in cui compariva la giovane attrice Valentina Dispari.

Il divorzio si è concluso con un accordo sulla proprietà di una villa a Fiesole, e gli atti verranno trasferiti al comune di Montalcino. L’amore, che sembrava trionfare con il loro matrimonio, si è lentamente affievolito fino a spegnersi del tutto.

Un amore che aveva sfidato le aspettative e le convenzioni sociali, quello tra Paola Turci e Francesca Pascale, è ora giunto al capolinea. Una storia che, sebbene breve, ha lasciato il segno nel mondo dello spettacolo e nella memoria di chi ha seguito le loro vicende con passione.

