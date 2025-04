Cosa è stato modificato nel decreto?

Il Governo ha chiarito la questione riguardante il versamento dell’acconto Irpef per il 2025, escludendo alcune categorie dal pagamento, come lavoratori dipendenti e pensionati che non ricevono redditi aggiuntivi. Il viceministro dell’Economia, Maurizio Leo, ha affermato che questa decisione evita un aumento del carico fiscale su queste categorie, confermando l’intento di tutelare i contribuenti e di applicare correttamente la riforma fiscale. Il provvedimento è stato approvato in tempo utile per prevenire errori nel versamento e nelle dichiarazioni.

Il fondo della questione risiede in un errore della legge di bilancio 2025. Nel 2023, il Governo Meloni aveva ridotto le aliquote Irpef da quattro a tre come parte di un taglio del cuneo fiscale. Tuttavia, questa norma sarebbe scaduta alla fine del 2024, portando a un aumento delle tasse. Per evitare ciò, il Governo ha reso la norma strutturale, ma ha commesso un errore nella redazione della legge, il che avrebbe obbligato pensionati e dipendenti a versare l’acconto Irpef secondo le aliquote più alte, causando un pagamento maggiore del dovuto.

I sindacati, in particolare la Cgil, hanno evidenziato questo problema, supportando i Centri di Assistenza Fiscale (Caf) che hanno per primi rilevato l’inesattezza. Dopo l’approvazione della norma, i rappresentanti della Cgil hanno espresso soddisfazione, sottolineando l’importanza di tutelare i diritti delle persone che vivono di stipendio o pensione.