Cosa è stato deciso nel vertice di oggi

Il 24 novembre, durante un incontro descritto da Palazzo Chigi come “proficuo”, è stata data un’indicazione al ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, per valutare, in base alle necessità di copertura, la fattibilità di alcune proposte di modifica della Manovra di bilancio 2024. Queste proposte sono state condivise da tutte le forze di maggioranza e riguardano principalmente le forze dell’ordine, le politiche sociali e i settori produttivi.

All’incontro hanno partecipato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, i vice presidenti Antonio Tajani e Matteo Salvini, il leader di Noi Moderati, Maurizio Lupi, e il ministro Giorgetti. La riunione ha evidenziato una piena condivisione di intenti a supporto di una manovra che, in continuità con quelle precedenti, si concentra sulle esigenze del sistema sanitario, delle famiglie, dei lavoratori e del tessuto produttivo.

Palazzo Chigi ha sottolineato l’intenzione del Governo di prestare attenzione alle proposte migliorative che potrebbero arrivare dal Parlamento, mantenendo il rispetto per una legge di bilancio seria. È stata evidenziata anche la necessità di seguire una gestione oculata dei conti pubblici, che devono affrontare i notevoli danni conseguenti al super bonus. Si stima infatti che nel 2025 il costo di questo intervento peserà sulle finanze statali più dell’intera manovra.

Questo incontro si inserisce in un contesto di continuo dialogo e cooperazione tra le forze di maggioranza, volto a garantire una politica economica che tenga conto sia delle esigenze immediate della popolazione, sia della sostenibilità a lungo termine delle finanze pubbliche. La manovra di bilancio, quindi, si propone non solo di affrontare le sfide attuali, ma anche di pianificare un futuro in cui le risorse siano allocate in modo efficace per sostenere la crescita e la stabilità economica.

Il Governo si sta muovendo con cautela, consapevole delle pressioni e delle responsabilità che derivano dalla gestione delle risorse pubbliche, e si impegna a mantenere la comunicazione aperta con i vari attori politici e sociali per garantire che le decisioni prese siano il più inclusive e benefiche possibile per la collettività.