Cosa è la grattachecca e perché è assolutamente diversa dalle granite?

La grattachecca, un’autentica prelibatezza estiva che affonda le sue radici nella storia di Roma, rappresenta un emblema della cultura gastronomica capitolina. La sua origine risale agli albori del ventesimo secolo e assomiglia molto alla granita ma è del tutto diversa da questa, soprattutto da quella siciliana.

Deve il suo nome all’unione dei termini “grattare” e “checca”, quest’ultimo un’espressione vernacolare utilizzata per indicare il blocco di ghiaccio. In un’epoca in cui i moderni elettrodomestici erano ancora un miraggio, i venditori ambulanti della Città Eterna si cimentavano nell’arte di raschiare manualmente imponenti lastroni di ghiaccio, ottenendo una consistenza simile a quella della neve appena caduta. Il tocco finale era rappresentato dall’aggiunta di sciroppi di frutta, che conferivano a questa simil-bevanda un gusto inimitabile.

L’evoluzione della grattachecca è indissolubilmente legata all’incremento della disponibilità di ghiaccio industriale, verificatosi agli inizi del Novecento. Prima dell’avvento dei frigoriferi domestici, il ghiaccio veniva recapitato a domicilio o acquistato presso i mercati e i negozi locali.

In questo contesto, i chioschi dediti alla preparazione della grattachecca, spesso gestiti da intere famiglie, divennero veri e propri punti di riferimento nel tessuto urbano di Roma, con una particolare concentrazione lungo le sponde del fiume Tevere e nelle zone più frequentate della città.

Sebbene possa essere confusa con la granita siciliana, la grattachecca presenta caratteristiche uniche che la distinguono dalla sua controparte isolana. Mentre la granita viene preparata attraverso un lento processo di congelamento, unendo acqua, zucchero e aromi come limone, mandorla o caffè, e mescolando frequentemente per ottenere una consistenza omogenea simile a un sorbetto granuloso, la grattachecca si contraddistingue per la sua consistenza irregolare, frutto della manualità del preparatore nel grattare il ghiaccio da un blocco solido. Inoltre, la granita affonda le sue radici nella tradizione araba, mentre la grattachecca è un prodotto tipicamente romano.

Ma dove mangiare la migliore grattachecca? Passeggiando per le strade di Roma, è ancora possibile imbattersi nei caratteristici chioschi, particolarmente numerosi nelle aree turistiche e lungo il Tevere. I più rinomati si trovano sul Lungotevere degli Anguillara, noto per l’ampia selezione di sciroppi e l’abbondanza di frutta fresca; sul Lungotevere Raffaello Sanzio, nelle vicinanze del quartiere Trastevere; nei pressi del Vaticano, meta prediletta tanto dai turisti quanto dai residenti.

