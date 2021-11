NEL mondo da 3 a 15 persone su 100 soffrono di lichen scleroatrofico (LSA), una malattia infiammatoria cronica rara che coinvolge principalmente cute e mucose dell’area ano-genitale, con grave impatto negativo sulla qualità di vita. Tra la comparsa dei disturbi e la prima visita nel nostro paese passa un tempo ancora troppo ampio: in media 2 anni e mezzo. “Ciò accade non solo per vergogna, per ignoranza o per paura da parte del paziente – spiega Stefano Lauretti, urologo all’ospedale S. Caterina di Roma – ma altrettanto spesso anche purtroppo per una scarsa conoscenza o attenzione del mondo medico”. Finora si pensava colpisse in misura maggiore il sesso femminile ma oggi si sa che anche i maschi non ne sono immuni. “E’ una condizione fortemente sottostimata soprattutto nel sesso maschile – afferma Lauretti – ancora poco incline a rivolgersi allo specialista quando compaiono disturbi a livello urinario e sessuale”.

I sintomi

La patologia provoca sintomi fastidiosi, dolori prolungati, bruciori persistenti che compromettono un’area molto delicata del corpo – quella genitale negli uomini e ano-vulvare nelle donne – impattando sulla funzione sessuale e in senso più ampio condizionando la vita psico-fisica, con esiti anche invalidanti. “I genitali presentano evidenti chiazze bianco-brunastre lucide, associate a escoriazioni, microlesioni, prurito, dolore e possibile sensazione di bruciore durante i rapporti- spiega Lauretti -, con il rischio di una lenta ma progressiva cicatrizzazione sclerotica del prepuzio, del glande e dell’uretra. La patologia nella donna può manifestarsi nell’area ano-vulvare con prurito, bruciore e dispareunia ma potrebbe aggravarsi al punto da fondere assieme le piccole e le grandi labbra”. E’ proprio a causa del coinvolgimento cronico dei genitali in entrambi i sessi che l’esito in alcuni casi può essere oggettivamente drammatico. I “costi” fisici, medici, chirurgici e ma soprattutto relazionali, lavorativi e sociali sono altissimi. “Per questo è indispensabile aumentare un impegno sinergico tra più specialisti per poter offrire a queste persone le migliori conoscenze e opportunità di cura”, sottolinea Lauretti.

Le nuove tutele per i malati rari

“Si rende sempre più necessaria e indispensabile la divulgazione attorno alle malattie rare, che da qualche giorno vengono riconosciute da nuove normative a tutela dei pazienti. Riteniamo quindi che questo sia il momento giusto per creare conoscenza sulla malattia”, ha dichiarato Muriel Rouffaneau, presidente di LISCLEA (Associazione italiana Lichen Scleroatrofico) che domani parteciperà al convegno “Direzione uomo”, organizzato dalla Società Italiana di Andrologia. “Sappiamo che più medici saranno sensibilizzati sull’esistenza del LSA prima si arriverà alla diagnosi, permettendo di agire tempestivamente ed ottenere risultati mirati”.