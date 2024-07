Cosa è il “disturbo piscotico condiviso” citato dal film Joker: Folie à Deux?

Mentre ancora c’interroghiamo se era davvero necessario un sequel del film di Todd Phillips, il secondo trailer di Joker: Folie à Deux sta incasellando record su record, ottenendo migliaia di visualizzazioni da parte di critici e di utenti su Youtube.

Grandi dibattiti ha provocato negli scorsi mesi la sindrome citata dal titolo del film, il “Disturbo Psicotico condiviso“, che in gergo medico è stato spesso descritto con i termini francesi “Folie à deux“, ad indicare la condivisione di una follia o di un’allucinazione. Quali sono però i sintomi principali di questa sindrome e cosa ne pensano gli psicologi relativamente alla sua rappresentazione nel film?

La “Folie à deux” è una rara condizione psichiatrica, che un tempo era inserita all’interno del “Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali”, redatto dall’American Psychiatric Association. Secondo la vecchia definizione, era una psicosi che poteva essere trasmessa da un’individuo ad un altro, quando delle persone erano obbligati a vivere per lunghi periodi di tempo in isolamento ed intimità.

Questo disturbo venne scoperto nel 1877 dagli psichiatri francesi Ernest-Charles Lasègue e Jean-Pierre Falret e per questa ragione è stata anche chiamata “sindrome di Lasègue-Falret”.

Alcuni casi documentati, come il caso delle sorelle June e Jennifer Gibbons, hanno confermato che i soggetti affetti da questa particolare condizione possono vivere in un rapporto simbiotico, come se la loro individualità venisse schiacciata dal loro rapporto sociale (proprio ciò che è possibile vedere nel trailer del film).

Una delle pellicole migliori in cui questa sindrome viene esplorata è “Creature del Cielo” di Peter Jackson, in cui due adolescenti si influenzano a vicenda per mesi e mesi, creando con l’immaginazione un mondo idilliaco in cui sprofondano lentamente.

Nella maggioranza dei casi, i soggetti afflitti da questa patologia si potevano dividere in pazienti dominanti e in pazienti ricettivi. I primi creano un pensiero delirante che impongono sugli altri tramite le parole durante le psicosi condivise, mentre i secondi ricevono il contenuto del pensiero psicotico, alterandolo in taluni casi con dell’immagini proprie.

In tal modo, le coppie o i gruppi di malati colpiti dalla sindrome alimentano a vicenda le proprie fantasie, che possono divenire violente nel caso in cui le psicosi assumono un carattere distruttivo.

Seppur affascinante, questa sindrome non viene però più considerata valida dagli psicologi moderni, ma più una mera curiosità psichiatrica. I casi documentati sono infatti molto rari e alcuni di essi rimangono controversi ancora oggi.

Alcuni membri della comunità psichiatrica americana si sono comunque già espressi sulla prossima uscita del film su Joker, dichiarandosi interessati nello scoprire come Phillips avrà gestito il rapporto simbiotico fra il protagonista e la sua amante Harley Queen, interpretata da Lady Gaga.