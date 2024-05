cosa è emerso nelle ultime ore 

Macabra scoperta nelle prime ore del 26 maggio a Villa San Giovanni, quando un pescatore ha ritrovato sugli scogli uno zaino. Al suo interno il corpicino senza vita di una neonata di colore. Diverse le ipotesi e le linee di indagini che stanno seguendo gli agenti di Polizia.

Gli agenti sul luogo del ritrovamento della zaino

A Villa San Giovanni, in provincia di Reggio Calabria, nelle vicinanze degli imbarchi dei traghetti per la Sicilia, nella mattinata di domenica 26 maggio, un pescatore ha trovato uno zainetto. Dopo averlo raccolto dagli scogli e aperto per verificarne il contenuto, ha subito allertato la Polizia; all’interno dello zaino il corpo senza vita di una neonata. Il corpicino della piccola, con ancora attaccato il cordone ombelicale, era avvolto dentro un telo di plastica e riposto all’interno del suddetto zaino. La Polizia, recatasi sul posto insieme ai Carabinieri, il medico legale e gli esperti della polizia scientifica, ai quali spettano i rilievi, sta conducendo tutte le indagini del caso.

Villa San Giovanni, trovato il corpo senza vita di una neonata

Gli investigatori stanno concentrando la loro attenzione sull’accertamento delle cause della morte della piccola. Procura e Polizia, infatti, dovranno capire se la bambina è deceduta durante il parto ed è stata abbandonata già esamine sugli scogli oppure se la morte sia avvenuta per soffocamento, vista la presenza della busta. Queste domande troveranno risposta in seguito all’esame autoptico disposto dal pubblico ministero. In base alle cause del decesso, si aprirà un’inchiesta per occultamento di cadavere o per omicidio.

La zona del ritrovamento

Al momento si esclude che lo zaino possa essere arrivato sugli scogli via mare. Dai tratti somatici della piccola, la madre potrebbe essere una donna straniera. Questa al momento l’ipotesi degli agenti che stanno seguendo il caso. La squadra mobile di Reggio sta verificando se, nella zona, ci sono telecamere che possono aver ripreso qualcosa che possa rivelarsi utile per le indagini. Molte ancora le domande senza risposta in questo terribile caso che, purtroppo, vede coinvolta una neonata.