cosa è emerso dalla sua testimonianza

Dopo tre mesi di agonia e silenzio, Soukaina El Basri, l’influencer biellese conosciuta sui social come “Siu”, dimessa dall’ospedale, ha potuto parlare con il PM che indaga sul suo caso. La trentenne era ricoverata in condizioni gravissime dal16 maggio al nosocomio dagli Infermi di Ponderano. Accompagnata dal marito Jonathan Maldonato, l’uomo aveva riferito ai medici che Soukaina era caduta in casa. Versione confermata inizialmente dalla stessa Siu. Tuttavia, fin da subito, quella ricostruzione aveva suscitato più di qualche dubbio.

La testimonianza al PM di Soukaina El Basri: l’influencer è stata accoltellata dal marito, secondo gli inquirenti.

La vicenda assume contorni sempre più cupi, soprattutto, da quando Maldonato è in stato di arresto con l’accusa di tentato omicidio. Nonostante il marito abbia sempre negato le accuse, cambiando più volte la sua versione dei fatti, le prove a suo carico sembrano gravi. Secondo la procura, infatti, la ferita al petto della donna che le ha causato una massiccia emorragia, sarebbe compatibile con quella causata da uno stiletto. L’ipotesi degli inquirenti è che sia stato proprio Maldonato a sferrare il colpo.

L’attesa testimonianza della donna, che avrebbe dovuto fare luce sull’accaduto, non ha però portato alla svolta sperata. Fonti vicine alle indagini riferiscono che le dichiarazioni di Siu non sono state decisive, lasciando aperti molti interrogativi su quanto sia realmente accaduto quella notte nella casa di Chiavazza, ancora sotto sequestro per permettere ulteriori accertamenti da parte della polizia scientifica.

Dimessa dall’ospedale di Biella, trasferita dall’ospedale Maggiore di Novara, Soukaina ha trovato rifugio presso alcuni parenti. Mentre la giustizia cerca di ricomporre i pezzi di un puzzle ancora troppo confuso, una domanda resta sospesa: chi ha realmente ferito Soukaina? E perché?

Il caso continua a tenere col fiato sospeso non solo la comunità di Biella, ma anche i numerosi follower che hanno seguito con apprensione le sorti della loro beniamina. La verità, per ora, resta un enigma, e l’ombra del dubbio si allunga su tutti i protagonisti di questa inquietante vicenda.

