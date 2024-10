Cosa è accaduto tra i due?

Serena Enardu e Pago, noto anche come Pacifico Settembre, sembrano affrontare una nuova crisi nella loro relazione. Da giorni circolano voci riguardo a una rottura tra i due, e recentemente Serena ha deciso di esprimere il suo stato d’animo sui social. L’ex tronista di Uomini e Donne ha condiviso alcune storie su Instagram in cui ha trasmesso parole di delusione e di amarezza.

La storia d’amore tra Serena e Pago è stata caratterizzata da alti e bassi. Dopo essersi riappacificati al Grande Fratello Vip nel 2019, i due hanno vissuto un’altra separazione nel 2020. Quest’ultima, però, non è stata definitiva, poiché sono tornati insieme durante l’estate del 2022. La crisi attuale, però, sembra essere nuovamente seria, dato che da circa un mese non si vedono più insieme sui social, aumentando i sospetti tra i fan.

Serena ha cercato di chiarire la situazione senza però entrare nei dettagli. Ha spiegato che sta cercando di chiudere un capitolo della sua vita, ma non può parlarne apertamente. “Superato il periodo choc, ho sempre bisogno di curarmi, rilassarmi e riposarmi mentalmente e fisicamente. Sono nella fase di ripresa e cura”, ha dichiarato, lasciando intendere di avere bisogno di spazio.

Inoltre, l’ex tronista ha chiesto ai suoi follower di rispettare la sua vita privata e di non tempestare i suoi messaggi per avere notizie sulla sua situazione con Pago. Anche se non ha fatto riferimenti espliciti al cantante, le sue parole suggeriscono che ci siano delle difficoltà nella loro relazione.

La crisi tra Serena e Pago ha radici che risalgono al 2019, quando parteciparono a Temptation Island Vip. Durante il programma, Serena si è avvicinata a un tentatore, portando alla loro separazione. Successivamente, Pago è entrato nella Casa del Grande Fratello Vip, dove Serena ha cercato di riconquistarlo. Nonostante il loro successivo riavvicinamento, le tensioni sono emerse nuovamente. Dopo la rottura nel maggio 2020 e qualche attacco reciproco, i due si sono riuniti ma ora sono nuovamente in crisi.