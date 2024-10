Cosa dicono le fonti governative

È incredibile dover smentire ancora una volta una notizia inventata dalla stampa, in particolare dal Fatto Quotidiano, che ha riportato oggi, 27 ottobre, che Palazzo Chigi sarebbe stato informato in anticipo sui contenuti della puntata di Report in onda stasera. Fonti di Palazzo Chigi hanno fatto sapere: “Tranquillizziamo l’Usigrai: Report non lo vediamo in onda, figuriamoci in anteprima, e di domenica, a Palazzo Chigi”.

Le stesse fonti hanno aggiunto che si aspettano dall’Usigrai, uno dei sindacati dei giornalisti del servizio pubblico, una richiesta di chiarimenti riguardo a questa menzogna riportata da alcuni colleghi della stampa. In precedenza, il sindacato Rai aveva già chiesto una smentita all’ente. In una nota si legge: “Report visionato a Palazzo Chigi prima della messa in onda? La Rai smentisca”. La critica sottolinea che solo in una tv di stato di un Paese illiberale potrebbe verificarsi una tale situazione. Per questo motivo, e per tutelare l’autonomia e l’indipendenza del servizio pubblico, ci si aspetta una chiara smentita riguardo all’eventualità che la puntata di Report in onda stasera possa essere stata vista dal direttore degli Approfondimenti, Corsini, a Palazzo Chigi prima della sua trasmissione.

Si ribadisce, inoltre, che la Rai, attualmente in crisi di ascolti e di risorse, ha bisogno di un vertice capace di rilanciarla e non di dirigenti che rispondano a specifici partiti politici prima che ai cittadini, i quali pagano il canone. Questa situazione mette in evidenza il bisogno di mantenere l’autonomia del servizio pubblico e di garantire che l’informazione rimanga libera e non influenzata da pressioni esterne. La smentita da parte di Palazzo Chigi evidenzia un chiaro dissenso verso le asserzioni della stampa e sottolinea l’importanza di una corretta informazione, in grado di tutelare l’integrità del servizio di broadcasting italiano.