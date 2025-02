Cosa dice l’ex ministro Costa

Il governo Meloni è accusato dall’ex ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, di aver tardato a prendere iniziative per la Terra dei Fuochi. Costa, che ha ricoperto il ruolo durante il governo Conte I, sottolinea che nel suo triennio sono state realizzate più azioni che nei cinquant’anni precedenti. Sottolinea anche l’importanza della cabina di regia istituita per coinvolgere Stato, Regione Campania, Comuni e comitati, e critica la recente cancellazione della direzione unica sulle bonifiche da parte dell’attuale governo.

Costa evidenzia che la condanna della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (Cedu) si riferisce a eventi precedenti al 2013 e ricorda che le problematiche ambientali nella Terra dei Fuochi risalgono agli anni ’70, con l’assenza di legislazione adeguata fino al 1997. Durante il suo mandato, ha cercato di spostare l’attenzione dalla mera questione giudiziaria verso la messa in sicurezza del territorio.

Il ministro Gilberto Pichetto Fratin ha riconosciuto, in un’audizione alla Commissione Ecomafie, che le misure adottate finora non sono sufficienti e ha promesso un maggiore slancio nelle azioni di risanamento. Fratin ha evidenziato i tentativi di coordinamento e le iniziative governative, ma ha riconosciuto anche che le autorità italiane non hanno agito con la necessaria sollecitudine per affrontare il grave inquinamento. Ha annunciato che il ministero dell’Ambiente lavorerà per garantire interventi di prevenzione e monitoraggio nella regione, seguendo le indicazioni della Cedu, che impone all’Italia di adottare misure adeguate entro due anni dalla sentenza.