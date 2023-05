cosa dice la legge? Conosci regole e diritti

È vietato passeggiare con il cane in alcuni luoghi e cosa dice la legge a questo proposito? Cerchiamo di fare il punto della situazione.

Portare il proprio cane a fare una passeggiata, anche più volte al giorno, è fondamentale per la sua salute. Stare in casa o rinchiuso in un piccolo spazio non è l’ideale e non gli permette di sfogarsi.

Facendo attenzione ai pericoli che le passeggiate comportano, soprattutto nell’erba alta, tuttavia, bisogna anche stare molto attenti a dove è vietato passeggiare con il cane secondo la legge. Infatti, non si può andare ovunque.

Alcune persone sottovalutano questo aspetto, ma è importante esserne informati per non andare incontro a sanzioni o ad inconvenienti. Quindi, cercheremo di chiarire ogni cosa punto per punto qui di seguito.

Dove è vietato passeggiare con il cane secondo la legge

La domanda alla quale risponderemo è questa: i cani possono andare in tutti i luoghi pubblici? Questi animali possono accompagnarci anche in luoghi privati e aperti al pubblico?

L’unica legge in vigore è quella di non portare i cani in luoghi in cui si prepara o si conserva il cibo. Tuttavia, recentemente sono state fatte delle modifiche dal Ministero della Salute: un cane può accedere, ad esempio, in un ristorante a patto che il proprietario si assicuri di tenerlo lontano dalla cucina.

Al contrario di ciò che è previsto per un condominio, non ci sono normative nazionali che regolano l’entrata dei cani nei luoghi pubblici, ovvero piazze e spiagge. In questo caso, vale la normativa della regione, oppure del Comune in cui ci si trova. Quindi, è necessario informarsi tramite questi enti oppure osservare bene le indicazioni del luogo in cui ci si trova.

Per quanto riguarda, invece, i luoghi privati aperti al pubblico, la legge prevede che sia il proprietario di questi luoghi a decidere. Quindi, il gestore di una spiaggia, oppure il proprietario di un hotel, così come il gestore di un cinema possono decidere di far entrare gli animali liberamente oppure vietarne l’accesso.

Oltre al completo divieto, è prevista anche una situazione di limitazione in alcuni luoghi. In entrambi i casi, quello che viene deciso dal gestore o dal proprietario deve assolutamente essere rispettato.

Unica eccezione viene fatta per i parchi. Nessuno può vietare ai cani di passeggiare, di giocare o di essere presenti nei parchi di un paese o di una città.

Cosa fare quando si porta il cane a fare una passeggiata

Avere accesso ad una spiaggia, ad un albergo, ad un ristorante o negozio con il proprio cane non dà il diritto di fare come si vuole. Ci sono delle indicazioni da seguire sia previste dalla legge che dal buon senso civico.

Il cane deve essere sempre tenuto al guinzaglio e mai lasciato libero nei luoghi pubblici. Inoltre, è consigliato avere sempre la museruola in caso di necessità.

Inoltre, occorre raccogliere i bisogni che il cane fa in giro per marciapiedi o strade. Basta munirsi di sacchettini appositi. Osservare queste regole è importante per il benessere di tutti.