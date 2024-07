cosa dice il manuale delle buone maniere a tavola

Avete paura di fare figuracce? Ecco cosa dice il galateo riguardo il giusto modo di mangiare gli spaghetti e vi avvisiamo: niente cucchiaio!

Il galateo racchiude tutta una serie di buone pratiche da seguire quando si è a tavola e non solo. Ci spiega come usare le posate, come apparecchiare e dà anche qualche suggerimento implicito su come magiare la pasta. Ma cosa dice il galateo degli spaghetti? Chiaramente non ci aspettiamo di trovare una sezione specifica per questo (o altri formati di pasta). La conclusione va desunta da alcune indicazioni più generali che ci permettono anche di capire se si possono mangiare gli spaghetti col cucchiaio, per esempio. Possiamo garantirvi che rimarrete stupiti dalla risposta!

Galateo: il cucchiaio per gli spaghetti si può usare?

Fino a qualche tempo fa, soprattutto a Napoli, c’era l’usanza di mangiare gli spaghetti con cucchiaio e forchetta. Questo gesto veniva addirittura considerato raffinato ma dando uno sguardo al galateo scopriamo che utilizzare anche il cucchiaio per mangiare gli spaghetti è sbagliato.

È vero, questo formato di pasta potrebbe dare qualche grattacapo e siccome mangiarli come Totò nel film Miseria e Nobiltà non è concesso, forse è il caso di fare un po’ di chiarezza. Solo i bambini possono mangiare gli spaghetti con il cucchiaio e possono anche tagliarli a tocchetti per evitare di rimanere soffocati e di trasformare in un Pollock la maglietta.

Mangiare spaghetti con forchetta e cucchiaio

Questa è l’unica eccezione prevista dal galateo. Tutti gli altri dovrebbero mangiare gli spaghetti solo con la forchetta perché l’almanacco del bon ton stabilisce non solo che non si può utilizzare forchetta e cucchiaio contemporaneamente, ma anche che il cucchiaio è destinato unicamente a zuppe e minestre.

Come mangiare gli spaghetti

Il perché si usa il cucchiaio per mangiare gli spaghetti quindi è presto detto: per comodità. Tuttavia in quanto italiani dovremmo aver ben stampata nel DNA la tecnica per arrotolare gli spaghetti e portarli, con eleganza, alla bocca. Ma vediamo meglio quali sono le regole del galateo per mangiare un piatto di spaghetti come si deve:

Vietato usare il cucchiaio (o le mani). Secondo il galateo il cucchiaio si usa solamente per zuppe e minestre, mai usarlo per mangiare la pasta lunga o in contemporanea con la forchetta (come in molti oramai fanno, spacciando questa pratica per educata e regola di bon ton). Schiena dritta. Per paura di perdere qualche filo di pasta e di sporcarsi c’è chi si china sul piatto, assolutamente poco educato e da evitare. Coltello… solo per i bambini. Anche tagliare gli spaghetti è vietato, potete spezzettarli solo quando il piatto è destinato a un bambino. Usare un piatto fondo. I piatti fondi sono molto più indicati con gli spaghetti, la loro forma infatti facilita il prelievo degli stessi con la forchetta. Come prenderli con la forchetta. È sufficiente avvolgerne due o tre alla forchetta, girare fino a quando non ci sono più spaghetti penzolanti, e portarli alla bocca. Non spezzarli con i denti. È vietato tagliare gli spaghetti con i denti e lasciarli ricadere così come sembrereste poco educati ad aspirarli in stile Lilli e il Vagabondo.

Insomma, gli spaghetti sono buoni ma se proprio volete evitare di mettere in difficoltà i vostri ospiti è meglio scegliere un altro formato di pasta!