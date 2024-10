Cosa dice il governo, le notizie

Il ministro dei Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, ha escluso categoricamente l’ipotesi di una tassa patrimoniale in Italia, sottolineando che l’era in cui si spendevano soldi “gettati dalla finestra” è terminata. In un’intervista a Radio 24, ha sostenuto che il governo non è “il governo delle tasse” e ha ribadito l’importanza di un approccio responsabile alla gestione economica. Citando il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, Ciriani ha affermato che i cittadini saranno chiamati a fare sacrifici, ma non si tratterà di una manovra “lacrime e sangue”.

Ciriani ha anche fatto riferimento alla situazione economica attuale, sottolineando che, nonostante le sfide degli ultimi anni, le previsioni di crescita per l’Italia sono buone. Ha contrastato la situazione difficile che affronta la Francia, evidenziando che l’Italia non condivide gli stessi problemi politici ed economici.

In merito alle tempistiche della manovra economica, Ciriani ha evidenziato che negli ultimi anni la Camera dei Deputati ha avuto un ruolo marginale nel processo di bilancio, limitandosi a “fare da notaio”. Il suo obiettivo è garantire che, questa volta, sia la Camera che il Senato possano esaminare la legge di bilancio con calma e attenzione. Ha annunciato che il 9 ottobre verrà approvato il Piano strutturale di bilancio, seguito dalla presentazione della nuova legge di bilancio alla Camera e al Senato entro la fine del mese.

Ciriani ha fatto appello alla collaborazione tra maggioranza e opposizione, auspicando un’analisi serena e approfondita della legge di bilancio. Ha concluso affermando la necessità di un dialogo costruttivo tra tutti i gruppi politici affinché si possa affrontare la situazione economica del paese in modo responsabile e lungimirante, evitando approcci affrettati o improduttivi.

In sintesi, il governo italiano si impegna a stabilire un nuovo paradigma economico, mettendo da parte l’idea di una tassazione patrimoniale e puntando su misure che favoriscano la crescita e la stabilità, mantenendo al contempo un dialogo aperto tra le forze politiche.