cosa devi fare per nutrire il peloso

Cambiare cibo per cani non è semplice e il pet può rifiutarsi di mangiare ciò che non conosce. Vediamo, insieme, tutti i consigli per apportare modifiche alla sua alimentazione, senza problemi.

Può sembrare insolito, ma anche l’amico a quattro zampe decide di rifiutare il cibo che gli offre il suo padrone. É tra i comportamenti più frequenti, soprattutto quando si prova a fare delle modifiche nella sua alimentazione quotidiana. Cambiare cibo per cani non è semplice, perciò leggiamo cosa consigliano gli esperti.

Modificare la dieta quotidiana del peloso domestico non è facile, perché è anche una questione di abitudine. Se, poi, il cibo che mangia Fido è super appetitoso, lui non si accontenterà della nuova pappa. Come fare per fargliela apprezzare e per farlo mangiare di nuovo con tranquillità? Leggiamo meglio qui di seguito.

L’amico cane è famoso anche per essere un grande amante del cibo; goloso e sempre curioso di assaggiare ciò che non conosce, stranamente può sentirsi a disagio nel provare la nuova pappa proposta dal suo proprietario.

Non tutti i padroni di cani sanno che un motivo per cui cambiare cibo per cani non è semplice è che in commercio, per le sue crocchette, vengono aggiunti composti chimici proprio per migliorare l’appetibilità di esso. Si tratta di un tipo di assuefazione di cui il pet diviene vittima, un po’ come l’effetto del fast food sugli esseri umani.

Ad esempio, le crocchette e il cibo per i cuccioli contiene ancora più l’aggiunta di questi elementi, rispetto al nuovo cibo che tentiamo di offrirgli. Allora, puoi conoscere le ricette per cani cuccioli, sane e con cibo preparato in casa per abituarlo ad una migliore alimentazione.

Parlando ancora dei possibili motivi per cui Fido si rifiuta di mangiare il nuovo cibo che gli viene offerto, un altro riguarda l’odore strano della pappa nuova, perché contengono composti che cambiano odore e combinazione di due odori diversi, ogni volta che si apre un sacchetto per lui, e ciò non è gradito dal cane.

Attenzione a verificare le condizione del nuovo cibo per bau, perché potrebbe esserci qualcosa che non va. Forse, il cibo ha un cattivo odore per il cane e lui potrebbe accettarlo soltanto se viene offerto a mano dal suo padrone, di cui si fida.

Molto importante, per ogni padrone, è sapere che il cane non deve mai essere costretto a mangiare. Potrebbe esserci anche un problema di anoressia, ma sappi che il peloso può resistere alcuni giorni senza mangiare senza subire danni fisici. Allo stesso tempo, però, si consiglia di consultarsi con il veterinario di fiducia.

I cani e il cambiamento dell’alimentazione: cosa fare

Per effettuare un cambio di cibo nella dieta del cane che abbia successo, bisogna andargli incontro e fare in modo che questo processo sia graduale. Fido deve abituarsi nel tempo a mangiare nuovi cibi all’interno dei suoi pasti. Vediamo meglio qui.

La regola più importante, nell’inserimento di un nuovo cibo per bau, riguarda il tempo necessario perché lui si abitui a mangiarlo. La transizione della nuova pappa deve avvenire in modo graduale, fornendo al pet piccole porzioni di essa all’interno dei soliti pasti.

Creando una miscela di crocchette integrali o qualsiasi altro cibo diverso dobbiamo inserire nella dieta, si otterranno diversi vantaggi. Sono tanti, infatti, i benefici di un’alimentazione integrale per la salute dell’animale domestico e sono i seguenti: