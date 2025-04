Cosa dare e cosa evitare

L’alimentazione del cane affetto da struvite è fondamentale per la sua salute. La struvite, un minerale formato da fosfato di ammonio e magnesio, causa calcoli renali nei cani e gatti, specie quando il pH delle urine è alcalino. I sintomi includono minzione dolorosa, presenza di sangue nelle urine e sforzi vani per urinare. L’alimentazione gioca un ruolo cruciale: il cibo secco e la scarsa assunzione di acqua possono favorire la sovrasaturazione delle urine, aumentando il rischio di cristallizzazione e calcoli. Rese più vulnerabili sono alcune razze come Shih Tzu, Schnauzer nano e Bichon Frisé.

Una dieta adeguata deve essere studiata con un veterinario e deve evitare il “fai da te”, che potrebbe aggravare la situazione. È consigliato optare per alimenti industriali specificamente formulati, con un adeguato bilanciamento dei nutrienti, utili sia per il fabbisogno nutrizionale che per la gestione della patologia. Se si preferisce cucinare, il pasto deve contenere almeno il 50% di carne, accompagnato da verdure e carboidrati.

Per prevenire la formazione di calcoli, è cruciale mantenere il cane ben idratato e fornire una ciotola di acqua fresca. Si devono evitare cibi ricchi di calcio, ossalato e sodio, nonché integratori di vitamina C e D. Inoltre, è raccomandata una maggiore assunzione di cibo umido e una riduzione dell’eccesso proteico, privilegiando fonti di alta qualità. Adottare queste misure nutrizionali contribuirà a migliorare la salute generale del cane e a prevenire complicazioni legate alla struvite.