Cosa dare da bere al cane quando fa troppo caldo: la ricetta

Ecco una ricetta assolutamente da non perdere per far bere il cane quando fa troppo caldo e ha bisogno di mantenersi idratato.

In estate le temperature possono arrivare a livelli preoccupanti, soprattutto negli ultimi anni in cui si sta assistendo ad un innalzamento della temperatura media globale anno dopo anno. Indagare le cause è importante, ma lo è altrettanto cercare di proteggersi. Questo vale per le persone e per gli animali domestici.

I cani, in particolare, hanno bisogno di stare all’ombra e di mantenersi idratati. Di seguito vedremo cosa dare da bere al cane quando fa troppo caldo, in modo da non rischiare un abbassamento di pressione o qualsiasi altro problema di salute dovuto alle alte temperature.

Bere è fondamentale per ogni essere vivente e non si può fare a meno dell’acqua. Tuttavia, possono esserci anche delle soluzioni più efficienti integrando alcune sostanze. Andiamo con ordine e vediamo tutti i dettagli qui di seguito.

Cosa dare da bere al cane quando fa troppo caldo: il consiglio arriva dai social

Una bevanda rinfrescante ed energetica arriva dai social, in particolare dal profilo di TikTok @chemanimals in cui si vede un ragazzo preparare un siero che può essere molto utile ai cani.

Questo account spiega che la bevanda preziosa che può aiutare i cani quando fa tanto calda è a base di acqua ed elettroliti. Basta prendere le bustine appositi di elettroliti per cani e scioglierle in una bottiglia d’acqua, esattamente come viene mostrato nel video.

Gli elettroliti sono fondamentali per mantenere idratazione e la quantità giusta di sali minerali nell’organismo. Quando c’è caldo, ogni essere vivente perde elettroliti e sali minerali attraverso la sudorazione ed è fondamentale reintegrarli subito. Per questo, questa bevanda fresca può proteggere il cane dalla disidratazione e aiutarlo quando c’è un sole alto e cocente.

Sono sostanze preziose anche se il cane è malato, soprattutto di diarrea e vomito, altre condizioni in cui si perdono molto liquidi e sostanze preziose dall’organismo.

Come darglieli

Una volta che la bevanda è preparata e la bustina di elettroliti per cani si è sciolta in acqua fresca, basta metterla in una bottiglia o prepararla direttamente in una bottiglia e portarla sempre con noi.

Fare qualche foro sulla parte superiore permetterà di metterla meglio nella ciotola, invece di svitare ogni volta il tappo, ma questo è poi a discrezione personale. L’importante è averla sempre con sé quando si porta il cane a fare la passeggiata, durante il viaggio in auto oppure durante una giornata in spiaggia.

Il cane deve bere regolarmente e non basta a mantenerlo in perfetta salute durante i mesi estivi. Dobbiamo pensare anche a proteggerlo dai raggi diretti del sole usando la crema solare nei punti più sensibili. Poi, sono molto utili gli occhiali da sole appositi per cani per difendere la sua vista.

Infine, ricordarsi di mettere il cane in zone d’ombra e arieggiate e di non farlo camminare sull’asfalto rovente. Anche in questo caso ci sono delle soluzioni: scarpette apposite o portare il cane in passeggiata alle prime ore del mattino o alla sera quando tutto si rinfresca un po’.