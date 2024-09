“Cosa ci ha detto prima di morire” Le ultime parole di Totò Schillaci ai figli

Jessica Schillaci ricorda con profondo affetto gli ultimi giorni di vita del padre, Totò Schillaci, un noto calciatore italiano scomparso a 59 anni a causa di una grave malattia. Oggi, giorno delle sue esequie, Palermo si prepara a commemorare un uomo semplice e generoso, molto amato nel mondo del calcio. La famiglia di Totò ha sperato fino all’ultimo in un miracolo, ma le sue condizioni erano troppo gravi. Nonostante la sofferenza, Totò ha mostrato una grande forza e determinazione, non dimostrando mai rassegnazione.

Jessica racconta del bellissimo legame che aveva con il padre, un motivo in più per starle accanto fino alla fine. A luglio ha deciso di prendersi delle ferie per passare più tempo insieme a lui. Durante quel periodo, hanno condiviso esperienze e momenti che resteranno per sempre nel suo cuore, anche se la fatica del padre era evidente. In quegli attimi, Jessica ha compreso che Totò stava affrontando una battaglia difficile, ma nonostante ciò, continuava a lottare con coraggio.

La malattia ha avuto una durata di circa tre anni e mezzo, e nel periodo finale, le metastasi si erano diffuse, aggravando ulteriormente la sua condizione. Il dolore era immenso, palpabile per tutti i membri della famiglia, ma Totò ha sempre avuto la ferma volontà di vivere per i suoi figli. Jessica ricorda con affetto i momenti di gioia condivisi, le risate e le conversazioni che hanno potuto avere fino all’ultimo. Tali ricordi rappresentano un tesoro che nessuna morte potrà cancellare.

Jessica non dimenticherà mai il suo papà, definendo la sua figura come quella di un eroe, ma per lei rimarrà sempre e semplicemente un padre. La separazione è stata comunque difficile, una realtà con cui deve fare i conti, ma sa che l’amore che li legava resterà indissolubile e eterno. La testimonianza di Jessica è un tributo alla vita e alla determinazione di Totò Schillaci e un’invocazione all’amore familiare che perdura oltre la morte.