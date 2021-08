Elon Musk è in Italia, a Firenze, circa un mese prima della sua partecipazione all’Italian Tech Week che si svolgerà a Torino il 23 e il 24 settembre prossimi, con un ristretto pubblico in presenza.

Il suo è un viaggio non annunciato. Su Twitter, dove l’imprenditore Usa scrive quotidianamente, anche più volte, il suo feed si è fermato al 7 agosto: l’ultimo tweet è una foto dell’imponente razzo Starship in fase di assemblamento.

Nessun accenno a Firenze, insomma, ma del resto non serviva. I suoi fan, imperterriti follower della sua vita e delle sue aziende, seguaci di un uomo che viene percepito come il guru assoluto dell’innovazione, conoscono in anticipo ogni suo spostamento. O meglio, sanno quando parte e dove e diretto il suo jet personale. Potrebbe non esserci Musk a bordo, ma la rotta è comunque un indizio importante.

Took off from Los Angeles, California, US. pic.twitter.com/avQfwDngxH — Elon Musk’s Jet (@ElonJet) August 7, 2021

E così il 7 agosto scorso Elon Musk’s Jet, il profilo creato su Twitter per documentare gli spostamenti dell’aereo privato dell’imprenditore, ha comunicato il decollo da Los Angeles del velivolo registrato col numero N628TS. Qualche minuto dopo era già nota la rotta: destinazione Italia, Firenze.

In passato sarebbe stato impossibile, per un comune cittadino, tracciare lo spostamento di Musk o di qualsiasi altro velivolo. Poi sono arrivati siti come Flight Aware (nel 2005) e Flight Radar (nel 2006) che hanno trasformato il traffico aereo in un’affascinante animazione. Si vedono i piccoli aerei in movimento già sulle piste, si può monitorare ciò che accade in un determinato aeroporto o seguire, appunto, un volo specifico come nel caso di Musk.

La conferma ufficiale che il Ceo di Tesla e SpaceX, insieme alla moglie Grimes, fosse davvero atterrato a Firenze, è arrivata da brevi video che hanno iniziato a circolare sui social. Poi la prova schiacciante: una clip condivisa dal sindaco di Firenze, Dario Nardella, in cui Musk si improvvisa testimoniale e dice in italiano “Visitate Firenze”.

Ma cosa ci fa l’imprenditore in Toscana? Musk, insieme a Grimes e ai figli avuti dalla sua prima moglie, Justine Wilson, ha sicuramente visitato gli Uffizi. Una viaggio di piacere, dunque. Ma a meno di 30 minuti di auto da Firenze, a Campi Bisenzio, c’è la sede del Gruppo Leonardo, azienda italiana che produce tecnologie al servizio dei più importanti programmi spaziali: dalla Stazione Spaziale Internazionale a ExoMars, che porterà un rover dell’Esa e della Roscosmos (l’Agenzia spaziale russa) su Marte.

Proprio Marte è da sempre al centro dei pensieri di Musk, che sul pianeta rosso vede il futuro dell’uomo. Un futuro a cui l’imprenditore sta lavorando con la sua azienda SpaceX, i cui razzi serviranno proprio al trasporto di esseri umani e materiali nello spazio.