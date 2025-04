Cosa ci aspetta a Pasqua e Pasquetta

Aria fredda fino a mercoledì, seguita da un aumento delle temperature. Le previsioni meteo per l’Italia evidenziano un clima fresco oggi e domani, con un deciso rialzo da giovedì. Si prospetta un weekend caratterizzato da una perturbazione atlantica, prevista in arrivo da domenica 13 aprile, domenica delle Palme, con piogge diffuse soprattutto al Nord e sul versante tirrenico.

Il proverbio “Palma molle, Pasqua asciutta” suggerisce una Pasqua possibile asciutta e soleggiata. Le proiezioni meteo non si basano solo su detti popolari, ma anche su dati dei principali centri di calcolo che indicano piogge dalla domenica delle Palme fino al Venerdì Santo, seguite da un’improvvisa svolta meteo con condizioni di sole e temperature elevate per Pasqua e Pasquetta, che potrebbero raggiungere i 28-30°C.

Fino a sabato ci si aspetta un tempo prevalentemente bello; seguiranno piogge dalla domenica delle Palme fino al Venerdì Santo, mentre Pasqua e Pasquetta saranno caratterizzate da sole e un clima di primo caldo.

Oggi, martedì 8 aprile, al Nord si avrà sole prevalente, con nubi al mattino sul Nord Ovest; al Centro, il tempo sarà soleggiato e fresco, instabile in Sardegna; al Sud, bel tempo. Domani, mercoledì 9 aprile, ci sarà un clima più mite al Nord, con instabilità in Veneto e Friuli; al Centro, instabilità in Sardegna e in alcune regioni; al Sud, poco nuvoloso. Giovedì 10 aprile previste condizioni di bel tempo al Nord, instabilità al Centro e deterioramento in Campania al Sud. La tendenza è di tempo soleggiato fino a sabato, con un peggioramento previsto per domenica.