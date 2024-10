Cosa chiedono gli elettori nelle conversazioni online e sui social media

L’analisi delle conversazioni online in Emilia Romagna, condotta da Adnkronos tramite SocialData tra marzo e ottobre 2024, ha esaminato 3,7 milioni di discussioni e 283 milioni di interazioni, focalizzandosi su temi come politica, economia, sicurezza, energia, Made in Italy, agricoltura e innovazione, oltre ai trasporti e ai problemi legati al maltempo.

La politica è il tema più discusso (567.350 menzioni), seguito dall’economia (484.830 menzioni) e dai trasporti (453.250 menzioni). La crisi energetica e la preoccupazione per il lavoro sono state al centro delle conversazioni, con l’ambiente (397.860 menzioni) che ha evidenziato l’interesse per i cambiamenti climatici. La sicurezza ha mostrato il sentiment negativo più elevato (44,1%), seguita dai trasporti (34,2%) e dall’energia (33,3%). La politica ha un sentiment negativo del 31,2%, indicativo di una popolazione critica verso le dinamiche locali.

Bologna ha registrato il maggiore numero di menzioni per energia (61,6% di sentiment negativo), sicurezza (52,7%) e trasporti (39,2%). Le discussioni sul lavoro si sono concentrate sulla mobilitazione dei lavoratori di La Perla, riflettendo le tensioni per i diritti lavorativi. Forlì-Cesena e Parma hanno mostrato forti sentiment negativi sui trasporti e sulla sicurezza, con preoccupazioni per le misure preventive e la sanità.

Ravenna e Rimini hanno evidenziato l’attenzione per l’ambiente e la cultura, con sentiment negativi sulla sicurezza rispettivamente del 40,3% e 47,1%. A Modena, il sentiment negativo varia tra il 30% e il 45,9% su diversi temi, inclusa la sanità. Reggio Emilia ha visto discussioni su cultura e politica, con preoccupazioni per il mercato del lavoro, mentre Ferrara ha mostrato malcontento sulla sicurezza (42,8%).

Il tema del “Made in Italy” ha avuto 3.800 conversazioni a Bologna, ma il sentiment negativo sulla disoccupazione ha raggiunto il 64,5%. Le conversazioni sui gruppi social su Facebook, prevalentemente a Bologna, si concentrano su trasporti e cultura, con province più piccole come Ferrara e Piacenza focalizzate su ambiente e cultura.

Le discussioni sull’alluvione dal 17 settembre hanno dominato i social, con picchi di interazioni a ottobre. La ricerca evidenzia la diversità degli interessi in Emilia Romagna e la polarizzazione su temi come sicurezza e ambiente, mostrando un forte coinvolgimento della comunità nelle questioni politiche e culturali.