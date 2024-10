Cosa cercano all’interno della casa?

Il caso dell’omicidio di Candido Montini rimane irrisolto e recentemente ha visto nuovi sviluppi grazie agli accertamenti scientifici condotti dai Ris di Parma. La casa dell’ex vicesindaco di Garzeno, assassinato martedì 24 settembre con diverse coltellate all’addome e al collo, è stata sottoposta a una serie di analisi per cercare ulteriori prove legate al delitto. La dimora di Montini, situata in via ai Monti, è stata chiusa per permettere ai carabinieri del Raggruppamento investigazioni scientifiche di raccogliere tracce che possano fornire nuovi indizi sull’identità dell’assassino.

Candido Montini, 76 anni, è stato ritrovato senza vita dal fornaio del paese, che si era preoccupato dopo non averlo visto ritirare il pane nel suo negozio e aver trovato la sua attività chiusa. Al momento, non ci sono piste privilegiate o sospetti definiti, poiché non si sono trovati segni di effrazione e oggetti di valore erano presenti nell’abitazione. Tra le testimonianze raccolte ci sono quelle dei due figli della vittima e di vari conoscenti, che potrebbero aiutare a ricostruire le ultime ore di Montini.

I Ris sono attualmente concentrati sulla ricerca di tracce biologiche, inclusi elementi del sangue dell’assassino, dopo aver già identificato una prima traccia vicino a una cassettiera. Le indagini si estendono anche all’analisi dell’area circostante la casa, in cerca di ulteriori prove. Montini era un noto ex amministratore comunale e gestore di un negozio di alimentari, una figura rispettata nella comunità di Garzeno. La sua morte, avvenuta in circostanze violente e misteriose, ha scosso profondamente la comunità locale, lasciando anche unanswered question sul motivo e sulle dinamiche che hanno portato a questo brutale delitto. La speranza è quella di ottenere nuove informazioni per giungere a una soluzione che possa portare giustizia.