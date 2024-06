Cosa c’è per cena? Un gateau, il gatto accucciato nella padella conquista il web

Un gattino arrotolato nella padella che risponde alla domanda “che cosa c’è per cena?” sta facendo impazzire il web.

Sui social abbiamo la possibilità di vedere sempre moltissimi video di tutti i generi. C’è un video in particolare che sta facendo impazzire il web in cui il protagonista è un gattino simpaticissimo. Sappiamo che i gatti rossi hanno un posto speciale nel pensiero di moltissime persone perché si dice siano con il carattere più particolare di tutti. Noi ci concentreremo su questo gattino in particolare che, non curante dell’orario della cena, ha deciso di dormire in un posto molto strano. Tante le risate e i commenti a questi pochi secondi di video.

Che cosa c’è per cena? Forse un gatto? Il video divertentissimo

L’utente di TikTok @cavalli_3108 ha pubblicato qualche mese fa un video che ancora oggi riceve visualizzazioni e commenti. Il protagonista è un gattino arancione che ha scelto di dormire in un posto molto particolare e, quando la persona è andata a svegliarlo, ha dimostrato tutto il suo nervosismo.

Passando di sfuggita sulle varie pagine e i vari video, una persona potrebbe non accorgersi nemmeno di quanto sta accadendo. C’è una padella sul piano cottura e all’interno qualcosa che sembra un ciambellone. Forma e colore corrispondono. Ma se si guarda attentamente si può capire bene che è un gatto accovacciato su sé stesso.

Chi fa il video è ovviamente divertito dalla situazione. Conoscerà bene il suo gatto e saprà che questi comportamenti sono all’ordine del giorno. Tuttavia, prova a parlare e ad afferrare la padella. Appena sente un movimento, il gattino alza la testa, tutto arruffato e con lo sguardo che dice tutto: “Lasciami stare!”.

Poi, come se nulla fosse, è tornato ad accovacciarsi e a dormire. Insomma, quel posto per lui è sacro e guai a chi lo disturba! I commenti sono arrivati in massa, insieme ai 9 milioni di visualizzazioni. C’è chi l’ha definito un “gateau” per cena. Altri hanno ammesso che all’inizio non lo avevano neanche visto.

Quando i gatti hanno degli atteggiamenti così simpatici sono davvero adorabili e ispirano tanta tenerezza. Che cosa ne pensate di questo gattino che ama dormire nelle pentole?