Cosa cantano gli uccelli? Scoperto ciò che ispira le loro melodie

Una ricercatrice del “Nelson Institute for Environmental Studies” ha condotto un’importante ricerca sulla variazione delle frequenze del canto degli uccelli e sulle fonti di ispirazione delle loro melodie. È stato scoperto che l’ambiente circostante influenza le loro melodie più di quanto si pensasse. Gli uccelli, oltre a cantare per piacere, utilizzano le loro emissioni sonore per comunicare, allontanare predatori e attirare potenziali partner durante l’accoppiamento.

Lo studio, realizzato in collaborazione con l’Università del Wisconsin-Madison, ha rivelato che le frequenze dei suoni emessi dagli uccelli possono variare a causa di diversi fattori. Ad esempio, uccelli di grandi dimensioni tendono a produrre suoni a bassa frequenza per non disturbare le prede, mentre quelli più piccoli utilizzano frequenze più alte come strategia di difesa contro i predatori. Inoltre, le frequenze ambientali influenzano la scelta delle frequenze al canto degli uccelli: in un ambiente con suoni naturali ad alta frequenza, anche gli uccelli tendono a emettere frequenze più elevate.

Un archivio sonoro chiamato xeno-canto ha permesso di analizzare oltre il 70% delle frequenze attualmente prodotte dalle specie di uccelli al mondo. Dal punto di vista fisico, la conformazione del becco degli uccelli gioca un ruolo significativo nella loro capacità di produrre suoni di determinate frequenze. Tuttavia, la posizione geografica rappresenta la principale fonte d’ispirazione per il canto. Uccelli di diverse specie che vivono nello stesso habitat o a una distanza simile dall’equatore tendono a condividere andamenti di frequenza simili.

Questo fenomeno potrebbe spiegare perché le melodie degli uccelli siano più facilmente udibili in primavera, periodo in cui la loro attività acustica è particolarmente intensa. La ricerca sottolinea l’importanza dell’ambiente nella comunicazione degli uccelli, evidenziando come le loro melodie siano il risultato di interazioni complesse tra fattori ecologici e biologici. Dunque, il canto degli uccelli non è solo un’espressione estetica, ma un comportamento strategico che risponde a esigenze di comunicazione e adattamento all’ambiente circostante.