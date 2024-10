Cosa Cambia Veramente con la ‘Riforma Storica’ del Governo Meloni

Il Governo Meloni ha annunciato una riforma significativa riguardante l’accesso ai corsi di laurea in Medicina, Odontoiatria e Veterinaria, che ha suscitato un ampio dibattito. Il vice presidente del Consiglio, Antonio Tajani, ha espresso soddisfazione per l’eliminazione del numero chiuso, affermando che la riforma rappresenta un cambiamento storico per il sistema sanitario nazionale, che potrebbe ridurre la necessità di reclutare medici stranieri. La ministra dell’Università, Anna Maria Bernini, ha confermato che l’obiettivo di superare il numero chiuso è stato raggiunto.

Il disegno di legge esaminato dalla Commissione Cultura del Senato stabilisce che dal 2025 l’iscrizione alla Facoltà di Medicina non richiederà più il test d’ingresso. Tuttavia, non si tratta di una completa abolizione del numero chiuso; il test verrà sostituito da una graduatoria basata sui risultati degli esami del primo semestre. Solo coloro che raggiungeranno un numero minimo di crediti formativi verranno ammessi al secondo semestre.

Inoltre, i crediti ottenuti durante il primo semestre saranno riconosciuti in altri corsi dell’area biomedica, sanitaria, farmaceutica e veterinaria. Questo permette agli studenti che non sono ammessi al secondo semestre di proseguire gli studi in altre facoltà senza dover ripetere esami già sostenuti. Durante la discussione in commissione, è stato anche approvato un emendamento che consente agli studenti di Medicina, Odontoiatria e Veterinaria di iscriversi, in modo limitato, a un altro corso di laurea nel primo semestre.

Attualmente, il testo, che ha ricevuto il via libera dalla Commissione Cultura del Senato, ora dovrà passare all’esame dell’aula del Senato, dove potrebbero essere apportate ulteriori modifiche. Se approvato, il testo dovrà infine essere ratificato dalla Camera dei Deputati per la definitiva approvazione. Le intenzioni del Governo sono di implementare le nuove regole a partire dall’anno accademico 2025/2026.

In sintesi, la riforma prevede un approccio innovativo all’accesso ai corsi di Medicina, puntando a semplificare l’ingresso nel settore sanitario, incentivando la formazione locale di nuovi professionisti.