Cosa cambia tra POCO F6 e POCO F6 Pro? La nostra comparativa

Nella nostra recensione di POCO F6 Pro, di cui abbiamo avuto modo di parlare su queste pagine a qualche giorno di distanza dalla presentazione ufficiale, abbiamo anche fatto riferimento al modello base della linea, il POCO F6 “liscio” che si va a posizionare in una fascia sicuramente più bassa rispetto al suo fratello maggiore, un flagship killer che a quasi un mese di distanza continua a piacerci sia a livello di design che di funzionalità.

Le differenze tra i due device, rispetto a quanto si possa immaginare, pur essendo importanti in alcuni aspetti, non rendono il POCO F6 meno appetibile: uno smartphone che sfoggia un design posteriore leggermente diverso per quel che riguarda il blocco fotocamere (e che a dire la verità è l’aspetto che ci convince di meno, visto che fa sembrare i due device di due famiglie o generazioni differenti), ma anche una scocca più leggera e compatta, a cui si aggiunge un ottimo display ed un processore performante.

Schede tecniche a confronto

Per la nostra comparativa, partiamo proprio dai display. Sul POCO F6 troviamo un display da 6,67 pollici CyrstalRes AMOLED con supporto ad un refresh rate fino a 120Hz, touch sampling rate a 2160Hz e una luminosità di picco di 2400 nit.

La diagonale è praticamente identica, così come il refresh rate, mentre la luminosità di picco raggiunta dall’F6 è circa la metà rispetto a quella dell’F6 Pro: siamo, in quest’ultimo caso, a 4000 nit. Il PWM dimming dell’F6 invece è a 1920Hz, contro i 3840Hz di F6 Pro.

Al di la delle considerazioni puramente tecniche, però, si tratta di due buoni display e non ci sentiamo di bocciare quello dell’F6.

Ciò che cambia è il processore: in sede di recensione abbiamo lodato ampiamente la scelta di POCO di optare per lo Snapdragon 8 Gen 2 Mobile per l’F6 Pro, basato sul processo produttivo a 4nm di TSMC. Sull’F6 troviamo lo Snapdragon 8s Gen3, una piattaforma sicuramente meno prestante: non stiamo parlando di un chip votato al gaming, ed è giusto che sia così visto che proprio questa scelta serve a tracciare la differenza tra i due dispositivi, ma le differenze non sono così marcate.

Ovviamente, questo non impedirà all’F6 liscio di far girare giochi più esosi dal punto di vista delle risorse ma non aspettatevi la stessa fluidità dell’F6 Pro. Presente la tecnologia LiquidCool 4.0 con con IceLoop, che assicura un’ottima dissipazione del calore.

Il POCO F6 Pro è uno smartphone che punta molto sull’intelligenza artificiale e include una serie di funzioni che saranno espanse nel corso del 2024. Questo aspetto renderà l’esperienza d’uso ancora più semplice oltre che interessante. Ciò è possibile grazie all’utilizzo del Qualcomm AI Engine che accompagna lo Snapdragon 8 Gen 2, che però non è presente su POCO F6 dove lo Snapdragon 8s Gen 3 è accompagnato solo da una GPU Adreno.

Non c’è alcuna differenza, invece, per quanto riguarda la RAM (sempre LPDDR5X) e lo storage (USF 4.0), ma i tagli a disposizione varieranno: POCO F6 Pro è disponibile nei modelli da 12/256GB, 12/512GB e 16GB/1TB, mentre POCO F6 arriva sul mercato solo in due versioni, da 8/256GB e 12/512GB.

Un altro aspetto su cui si differenziano è ovviamente la tecnologia di ricarica: i due device condividono l’ottima batteria da 5000 mAh, ma se su F6 Pro troviamo il supporto alla HyperCharge a 120W, che permette di caricarlo completamente in circa 20 minuti, nell’F6 liscio viene supportata una ricarica da 90W che lo carica completamente in circa 40 minuti. Il doppio del tempo, certo, ma comunque si tratta di numeri ottimi per averlo a disposizione sempre con una buona carica residua: facciamo il classico esempio della ricarica durante la doccia dopo una giornata di stress, tempo sufficiente per trovarlo completamente pieno, o quasi, per poter scattare foto fino a tarda notte.

Cambiano profondamente le fotocamere e più ingenerale i comparti fotografici. Partendo dalla lente per i selfie, sull’F6 troviamo una fotocamera frontale da 16 megapixel, mentre sull’F6 Pro da 20 megapixel con apertura f/2.2: in entrambi i casi, comunque, si scattano degli ottimi selfie ed è assicurata una buona resa durante le videochiamate.

F6 Pro gioca le sue carte con il comparto posteriore composto da una lente principale da 50 megapixel con stabilizzazione ottica ed apertura f/1.6, accompagnata da un sensore ultrawide da 8 megapixel e da un modulo per le macro da 2MP.

Sull’F6 le lenti sono due, montate con un design che ci ha lasciato perplessi sin da quando lo abbiamo aperto: perché non replicare lo stesso design del modello più grande per conferire alla famiglia un carattere maggiormente identitario e riconoscibile? Questo soprattutto alla luce di un camera bump che su F6 Pro sfoggia un’estetica azzeccata e che sarebbe stato piacevole vedere riproposto sul fratello minore.

Al di la degli aspetti puramente estetici, su F6 troviamo una fotocamera principale da 50 megapixel con stabilizzazione ottica e apertura f/1.59, accanto a una lente ultrawide da 8 megapixel. Le differenze sono praticamente impercettibili per gli scatti in condizioni di buona luminosità, mentre in notturna F6 Pro si comporta meglio, ma è un compromesso che coloro che sceglieranno il modello base accetteranno sicuramente senza troppi problemi, visto che non siamo di fronte ad un cameraphone. POCO F6 gira video fino a 4K con framerate di 60fps, ma la stabilizzazione ottica non è sempre precisa e ha mostrato qualche indecisione.

La nostra prova

La nostra prova di POCO F6 ci ha spiazzati per alcuni aspetti. Ci aspettavamo uno smartphone nettamente inferiore rispetto al suo fratello maggiore, ma al di là di qualche perplessità non possiamo non promuovere il lavoro portato avanti anche con questo dispositivo, che si posiziona in un segmento di mercato più basso rispetto all’F6 Pro.

POCO F6 parte da un prezzo di 429,90 Euro, 150 Euro in meno rispetto all’F6 Pro, una differenza di prezzo importante che si traduce in una velocità di ricarica inferiore, ma anche in una scocca in plastica con un feeling meno premium, controbilanciata da un peso minore che lo rende più comodo da tenere in mano.

I due display invece si sono mostrati super reattivi e di alta qualità, sebbene su F6 Pro la risoluzione sia più alta: ciò è visibile in determinate situazioni, ma la resa offerta dal pannello di POCO F6 è comunque molto buona, così come il refresh rate e la fluidità.

I due smartphone condividono anche un sensore biometrico per le impronte digitali posto sotto il display, che si è mostrato preciso e veloce nel riconoscimento.

Sempre restando in ambito display, POCO F6 è protetto dal Gorilla Glass Victus mentre POCO F6 Pro dal Gorilla Glass 5: entrambi offrono un buon livello di protezione da graffi e urti e sono venduti con una pellicola preapplicata.

Concludendo la nostra comparativa con le performance, a livello di benchmark la differenza tra lo Snapdragon 8s Gen 3 di POCO F6 e lo Snapdragon 8 Gen2 di POCO F6 Pro non è marcata come eravamo portati a credere.

Avviando qualche gioco ci siamo resi conto che l’F6 riesce a gestirli in maniera abbastanza fluida nonostante qualche calo di framerate in ambienti dove vengono mostrati a schermo più elementi. Insomma, siamo davvero di fronte a uno smartphone da non sottovalutare e da tenere in seria considerazione se state cercando uno smartphone collocato in questa fascia di prezzo.