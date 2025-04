Cosa cambia per l’Italia e l’UE

L’incontro tra il presidente americano Donald Trump e la premier italiana Giorgia Meloni si svolge con l’intento di “rendere l’Occidente più forte”. Meloni, esprimendo fiducia negli Stati Uniti come partner affidabile, cerca di persuadere Trump a rinunciare a una guerra commerciale con l’Europa, mentre l’incontro avviene nel contesto di una tregua sui dazi. La premier sottolinea l’importanza di un dialogo costruttivo e il suo ruolo di mediatore tra USA e UE. Trump mostra un atteggiamento generoso, definendo Meloni una “grande persona” e ribadendo la stima per il suo operato. Entrambi i leader vedono comuni battaglie, come la lotta contro l’ideologia woke e l’immigrazione illegale.

Tuttavia, restano aperti temi delicati come i dazi e le spese per la difesa. Meloni manifesta fiducia in un possibile accordo commerciale tra USA e UE, pur precisando di rappresentare l’Italia, non l’Unione. Trump appare ottimista su un accordo, ma non mostra urgenza. Riguardo alla difesa, Meloni si impegna a raggiungere il 2% del PIL per investimenti militari, ma Trump esprime insoddisfazione. La discussione include anche l’aumento delle importazioni di gas naturale liquefatto dagli USA e investimenti italiani in America.

Meloni ribadisce l’impegno per una “pace duratura” in Ucraina, identificando chiaramente Putin come aggressore, mentre Trump attribuisce responsabilità anche a Zelensky e Biden. Il dialogo tra Italia e Stati Uniti prosegue con la visita del vicepresidente J. D. Vance. Al termine, Meloni valuta il confronto come leale e costruttivo, evidenziando il ruolo di primo piano dell’Italia, mentre la questione dei dazi rimane aperta.