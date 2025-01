Cosa Cambia per le Donne

Nel 2025, entrerà in vigore l’obbligo di ricetta elettronica per tutte le prescrizioni del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), comprese le “ricette bianche”. Questa misura è stata stabilita dalla legge di bilancio, approvata il 28 dicembre 2023, e mira a migliorare il monitoraggio delle prescrizioni e a mantenere aggiornato il fascicolo sanitario elettronico. Durante una fase di transizione, sarà ancora possibile utilizzare ricette cartacee, ma l’obiettivo finale è la completa digitalizzazione.

A partire dal 1 gennaio 2025, i pazienti dovranno ottenere i farmaci tramite ricetta digitale rilasciata dai medici. Tuttavia, inizialmente, le prescrizioni cartacee saranno accettate per garantire un adeguato passaggio al sistema elettronico. Il Ministero della Salute, il Ministero dell’Economia e Finanze (MEF) e l’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) forniranno indicazioni operative nei prossimi mesi. Le nuove modalità di prescrizione saranno integrate nel fascicolo sanitario elettronico e potrebbero anche essere inviate tramite email o Whatsapp in futuro, benché tali aspetti debbano ancora essere definiti.

Luca Pieri, presidente di Assofarm, ha espresso il desiderio di una rapida transizione al digitale, senza compromettere il sistema di distribuzione dei farmaci. Anche Marco Cossolo, presidente di Federfarma, ha sottolineato l’importanza di un periodo di adeguamento, in cui le farmacie continueranno ad accettare ricette cartacee per garantire la continuità del servizio, soprattutto in considerazione delle problematiche tecniche riscontrate. Filippo Anelli, presidente della Federazione dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri (Fnomceo), ha evidenziato che in alcune aree del Paese le connessioni elettroniche sono inaffidabili o assenti.

Per quanto riguarda la ricetta elettronica veterinaria, ciò che vale per il SSN è applicabile anche a quella veterinaria, già ufficialmente in vigore dal 2019. Il 5 agosto 2023, il Ministero della Salute ha confermato la completa digitalizzazione della ricetta veterinaria elettronica (Rev), che è valida senza bisogno di firma o timbro del veterinario per farmaci, anche contenenti sostanze stupefacenti.

Nel complesso, la transizione verso la ricetta elettronica rappresenta un significativo cambiamento per il sistema sanitario, volto a garantire un monitoraggio più efficace e un aggiornamento costante delle informazioni sanitarie.