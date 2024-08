cosa cambia per il digitale terrestre da oggi 28 Agosto 2024

La data x è finalmente arrivata: da oggi, 28 Agosto 2024 arriva il DVB-T2 sui canali Rai. La novità era stata già preannunciata da diversi mesi, in particolare con il nuovo contratto di servizio della TV pubblica che ha pubblicato un vademecum completo.

Da oggi, 28 Agosto 2024, infatti, la Rai inizierà a trasmettere alcuni dei suoi canali in DVB-T2 ed utilizzando il sistema di codifica HEVC. In particolare i canali interessati e visibili in HD esclusivamente con il nuovo standard DVB-T2 saranno Rai Storia, Rai Radio 2 Visual e Rai Scuola. Ciò vuol dire che coloro che non posseggono un apparato (TV o decoder) compatibile, da oggi non sarà più in grado di agganciarli.

Non sono previsti cambiamenti per Rai 1, Rai 2, Rai 3 e RaiNews 24 e la maggior parte dei canali TV che compongono l’offerta Rai su digitale terrestre. Tuttavia, nonostante ciò viene comunque sottolineato che è necessario effettuare la sintonizzazione dei decoder.

Interessante notare come sempre in DVB-T2 potranno essere visti in alta definizione anche Rai 4, Rai Premium e Rai News24, che comunque continueranno ad essere trasmessi anche in DVB-T in definizione standard come Rai 1 HD, Rai 2 HD e Rai 3 HD. In merito a Rai 3 HD, la Rai precisa che “la ricezione del Canale Rai 3 HD in standard DVB-T sul numero di telecomando 3 prevede, come di consueto, la messa in onda degli appuntamenti informativi dedicati a ciascuna regione. La ricezione del Canale Rai 3 HD in standard DVB-T2 sul numero di telecomando 503 prevede la messa in onda, durante gli appuntamenti informativi regionali, a rotazione settimanale, del TGR del Lazio, del Piemonte, della Lombardia o della Campania”.