Cosa cambia con iOS 18? Grandi novità per la schermata Home e il Centro di Controllo!

Tra le novità più sorprendenti di iOS 18 dovrebbe esserci una revisione totale del Centro di Controllo dell’iPhone. Ma come verrà modificata l’UI della funzione di sistema dei Melafonini? Un noto insider, finalmente, ce lo svela, e fornisce anche qualche dettaglio sulla “nuova” app Messaggi.

Partendo dalla revisione del Centro di Controllo, il giornalista di Bloomberg Mark Gurman ha riportato che gli utenti saranno in grado di modificare l’ordine delle icone del Centro di Controllo direttamente dalla schermata dedicata alla feature, senza dover aprire le Impostazioni del proprio iPhone e riordinarle gli elementi dell’UI con un menu a tendina. Con ogni probabilità, dunque, la gestione del Centro di Controllo sarà molto simile a quella della schermata Home di iOS.

Per la prima volta, inoltre, il Centro di Controllo avrà più pagine, in modo da permettervi di inserire un gran numero di comandi rapidi. Inoltre, Gurman ha spiegato che il nuovo Centro di Controllo avrà un widget dedicato all’app Musica, che si estenderà per tutta la lunghezza dell’interfaccia e che includerà diversi elementi visivi, come la copertina dell’album o del brano che state ascoltando.

Infine, come vi abbiamo spiegato nel nostro approfondimento sulle novità in arrivo alla WWDC per iOS 18, pare che il revamp del Centro di Controllo andrà di pari passo con quello della schermata Home stessa, che permetterà agli utenti di posizionare le icone ovunque sullo schermo, “distruggendo” la rigida griglia 4×6 che finora ha contraddistinto l’homepage degli iPhone. Per giunta, sarà anche possibile modificare il colore delle icone di ogni applicazione presente sul vostro Melafonino.

Lo stesso Gurman ha poi spiegato che anche le reaction ai messaggi con le emoji saranno implementate nell’app Messaggi. Le reaction sono arrivate su Whatsapp ormai un paio d’anni fa, perciò la loro integrazione anche su iMessage mette l’app di messaggistica istantanea del colosso di Cupertino in linea con il principale competitor sulla piazza.

Le reaction andranno a sostituire le icone di Tapback su iPhone, introdotte diversi anni fa con iOS 10. Queste ultime includono un numero molto limitato di reazioni, ossia il cuore, il pollice in su, il pollice in giù, il punto esclamativo, il punto di domanda e l’emoji sorridente. Tali reaction potranno essere semplicemente utilizzate selezionando l’emoji corrispondente nella tastiera delle emoticon di iOS.