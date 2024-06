cosa bisogna fare se si presenta il suo stesso problema 

Antonella Clerici, nota conduttrice televisiva, è stata sottoposta d’urgenza a un intervento alle ovaie a causa di una complicazione riscontrata giovedì scorso. La conduttrice ha definito la situazione un vero e proprio «tsunami», che l’ha costretta a finire sul tavolo operatorio in una clinica di Roma.

L’intervento, definito semplice e poco invasivo dal presidente della Società italiana di ginecologia e ostetricia Vito Trojano, ed eseguito per via laparoscopica, ha avuto una durata breve. Non sono previste complicazioni di tipo estetico né funzionale, soprattutto considerando che la conduttrice è in menopausa.

La Clerici operata d’urgenza alle ovaie

Secondo Trojano, le cisti ovariche sono un problema comune anche in post menopausa e possono essere di varia natura, alcune benigne e altre potenzialmente oncologiche. Nel caso specifico di Antonella Clerici, sembra che la cisti fosse già nota e presentasse variazioni anomale, giustificando così la decisione di asportare entrambe le ovaie per prevenire problemi futuri.

La decisione di asportare solo le ovaie, molto probabilmente indica che si tratta di una patologia benigna in evoluzione, rimossa chirurgicamente. Il carattere d’urgenza potrebbe essere legato a un fatto infiammatorio o a variazioni interne alla cisti di tipo proliferativo.

L’intervento è andato bene e lei appare sorridente nel post Instagram che ha pubblicato oggi. Ora tutti augurano a Antonella Clerici una rapida ripresa. La conduttrice ha ringraziato il personale medico e ha rassicurato i suoi fan sulle sue condizioni di salute.

Punta l’accento sull’importanza della prevenzione e di eseguire controlli regolari. Molte patologie si risolvono in poco tempo e senza particolari complicazioni per la nostra salute, se prese in tempo. Affidarsi sempre al proprio medico di base e ascoltare attentamente i segnali che il nostro corpo ci manda può migliore e aumentare la nostra qualità della vita.

