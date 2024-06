cosa avrebbe deciso di fare il cantante

I tempi sono proprio cambiati e i Ferragnez sono ormai solo un pezzo di storia dello spettacolo e dei social. Appartiene al passato quella coppia amatissima e quei ritratti di famiglia senza troppi scoop, specialmente inerenti una sfera “hot”. Adesso siamo quasi abituati a curiosità e rumors sulla nuova vita di Fedez che ci sorprendono ogni giorno di più.

Il rapper, recentemente, ha rivelato a Giuseppe Cruciani qualcosa di clamoroso, quello che possiamo definire il suo nuovo “progetto”: lanciare un canale su OnlyFans. Nonostante molti gli abbiano già suggerito di “ripulire” la sua immagine pubblica, il cantante ha spiegato che quando tutti gli dicono di fare qualcosa, lui tende a fare invece l’opposto.

Fedez, quindi, ha deciso di aprire un canale su OnlyFans, una novità che ha condiviso in anteprima con il giornalista de La Zanzara, Cruciani. Nell’audio inviato al conduttore del noto programma radiofonico, il rapper ha esordito con: “Ciao Crux, come stai? Devo darti una notizia”. Il dialogo è stato dei più classici per la trasmissione ma anche dei più inaspettati allo stesso tempo per lo scoop che è emerso.

La risposta di Cruciani, preoccupata, è stata: “Ehi Fede, come va? Brutte notizie? Ti prego, non dirmi che c’è un’altra brutta notizia. Cosa è successo?”. In poche battute, Fedez lo ha rassicurato e ha anche lanciato la notizia bomba al seguitissimo programma radiofonico: “No, nulla di grave. Ho deciso di aprire un OnlyFans e volevo dirtelo prima, so che ti interessa. Lo dico a te prima che ai miei genitori”. Cruciani ha ironizzato: “Ah, meno male. Pensavo volessi dirmi che stavi per scrivere un libro sulla Lucarelli. No no, OnlyFans va benissimo”.

Lo scambio è stato, come al solito, molto divertente, ma c’è stata anche la possibilità di approfondire la questione prima di terminare la conversazione in diretta radiofonica. Cruciani ha chiesto a questo punto cosa intendesse il rapper con “aprire un OnlyFans”.

Fedez ha spiegato la sua scelta: “Ho chiuso una collaborazione con i ragazzi di OnlyFans in America e aprirò un canale. Fa ridere perché tutti mi dicono che dovrei ripulirmi l’immagine e io invece apro un OnlyFans”. Ma non si tratterà di niente che possa condividere contenuti espliciti. Lo stesso Fedez conferma: “Niente sesso esplicito. Molte star americane lo usano per condividere fatti loro senza fare contenuti sessuali”. A quanto pare potremmo assistere a un altro scoop molto presto, dato che, scherzando, il rapper ha accolto ironicamente il suggerimento sulla Lucarelli. Nessuno può prevedere questa nuova vita di Fedez.