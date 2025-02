“Cosa aveva in bocca” Tony Effe sorride alla Milano Fashion Week e sorprende tutti

Tony Effe ha sorprendentemente attirato l’attenzione alla Milano Fashion Week con un look total denim e un grillz di platino durante la sfilata di Diesel. Quest’apparizione, avvenuta in occasione della settimana dedicata alla moda autunno/inverno 2025-26, ha evidenziato il suo status di icona di stile nel panorama musicale, soprattutto dopo la sua recente esibizione al Festival di Sanremo 2025 con il brano “Damme ‘na mano”.

L’outfit di Tony Effe, firmato Diesel, si è distinto tra le celebrità presenti grazie alla sua originalità: una giacca sportiva e pantaloni oversize in denim strappato, abbinati a una canotta grigia e sneakers nere e bianche. La sua collana a catena di Tiffany & Co. ha aggiunto ulteriore valore al suo look. Il sorriso metallico, provocato dal grillz in platino, ha catturato non solo l’attenzione dei fotografi, ma ha anche trasmesso un forte messaggio di originalità.

Il grillz, un simbolo di status molto in voga tra i musicisti rap, è stato creato su misura da A Jewellers, un marchio di gioielli personalizzati. Anche se il suo valore non è stato rivelato, rappresenta un investimento significativo nel mondo del lusso. Indossare un grillz di platino va oltre l’estetica, comunicando un’identità culturale e una connessione con le tendenze contemporanee.

In sintesi, la presenza di Tony Effe alla Milano Fashion Week non è stata solo un’opportunità per mettere in mostra il suo stile audace, ma ha anche contribuito a consolidare il suo status nel panorama della moda, fondendo elementi di cultura streetwear con tocchi di lusso.