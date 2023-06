Cerchiamo di conoscere cosa attira i topi e come capire se sono presenti in casa con qualche consiglio utile e pratico.

Un topolino può essere l’animaletto più tenere del mondo oppure quello che spaventa di più. Infatti, i topi per loro natura sono portati ad infestare i luoghi che decidono essere il loro rifugio.

Cosa fare se decidono di stabilirsi nel vostro garage o nella vostra casa? Si riproducono tanto e in poco tempo e portano molte malattie. Quindi, è opportuno prenderli, allontanarli o comunque procedere ad una prevenzione e, nel peggiore dei casi, ad un’infestazione.

Per cercare di prevenire questo enorme problema, vedremo che cosa attira i topi e come capire se ce ne sono in casa. Ecco le informazioni di cui avete bisogno qui di seguito nell’articolo in modo da tenerli il più lontano possibile o procedere nel farlo.

Cosa attira i topi

Come tutti gli animali, anche i topi sono attirati da qualcosa in particolare.

I topi mangiano di tutto, quindi, tutto il cibo per loro è molto invitante. Questo significa che meglio non tenere sacchetti dell’immondizia pieni e chiusi in casa o vicino alle porte della propria casa, che non bisogna lasciare avanzi di cibo in giro per la casa e che occorre mantenere la casa pulita.

Gli avanzi di cibo devono essere chiusi negli appositi contenitori e messi nella dispensa oppure in frigorifero, mai lasciati liberi. Inoltre, la pulizia deve essere fatta spesso su ogni ripiano della cucina. Anche le briciole li possono attirare.

I topi riescono ad infilarsi dappertutto, anche in fessure molto piccole. Quindi, dopo un attento giro della casa, è necessario chiudere eventuali buchi con lana di vetro, un materiale che loro non riusciranno sicuramente a rosicchiare.

Come capire se ce ne sono in casa

Se la prevenzione effettuata non ha avuto successo e avete il dubbio che possano esserci dei topi in casa, ecco come procedere.

I topi sono animali talmente piccoli e veloci che non è facile vederli quando sono in azione o sono presenti in casa. Tuttavia, prima di allontanarli senza ucciderli, ecco da quali elementi possiamo capire se ce ne sono oppure no:

graffi su mobili e porte

su mobili e porte confezioni di cibo danneggiate

cavi masticati e rosicchiati

e rosicchiati escrementi

macchie di cattivo odore e acide

di cattivo odore e acide rumori notturni sulle pareti

Di solito, se i topi hanno deciso di fare della vostra casa un loro nido, troverete dei piccoli accumuli di rami e paglia dietro agli elettrodomestici più caldi, come la lavatrice o la lavastoviglie. Cercano il caldo per stare meglio.

Infine, se trovate in giro dei topi morti significa che la situazione è fuori controllo. Si tratta di un’infestazione grande che richiede dei professionisti. Muoiono perché ce ne sono talmente tanti che il cibo che trovano in giro non basta per tutti.