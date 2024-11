Cosa Aspettarsi da Giorgia Meloni questo Natale: Rivelazioni della Madre Anna Paratore su di Lei e sulla Sorella Arianna

Natale in casa Meloni si preannuncia speciale per Giorgia e Arianna, come raccontato dalla madre, Anna Paratore, in un’intervista all’agenzia di stampa Ansa. Paratore ha rivelato che le feste verranno trascorse insieme, ma la pianificazione dipenderà dagli impegni di Giorgia, che risulta essere la più occupata. Non è chiaro se la Vigilia sarà da Giorgia e il pranzo di Natale da Arianna, o viceversa. Anna ha sottolineato che, sebbene a Giorgia piaccia cucinare, spesso è Arianna a prendersi carico della situazione quando la sorella è sotto pressione.

Paratore ha parlato anche della sua passione per la creazione di candele profumate fatte a mano, che intende vendere nei mercatini natalizi. “Natale per me è una festa davvero speciale”, ha dichiarato, evidenziando la sua presenza al mercatino di Gaeta fino al 6 gennaio, con alcune eccezioni legate ad altri impegni. Ha condiviso che le sue figlie l’hanno incoraggiata a perseguire questa attività, dicendole: “Mamma, se ti diverte fallo!”. A casa ha allestito un laboratorio, e quest’anno le candele hanno anche una nuova fragranza, con prezzi accessibili che variano dai 10 ai 45 euro.

L’intervista ha anche rivelato dettagli sull’infanzia delle sorelle Meloni. Anna ha descritto Giorgia come una ragazza introversa, chiusa in camera a leggere, in contrasto con Arianna che era più socievole e amava uscire con gli amici. Quando Giorgia ha deciso di iscriversi al Fronte della gioventù, Paratore ha espresso la sua felicità. Ha scherzato dicendo che se si fosse iscritta alla Federazione comunista, non avrebbe avuto lo stesso entusiasmo, ma non si sarebbe opposta per vederla più attiva.

Infine, Paratore ha aggiunto che Giorgia è amata per la sua autenticità e ha confessato che la seguirebbe solo da lontano, ad esempio durante eventi come Atreju, temendo di influenzarla con il suo giudizio. Nonostante il suo ruolo di premier, per lei rimarrà sempre “la mamma” di Giorgia.