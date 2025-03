Cosa affermava durante il periodo di opposizione

Giorgia Meloni ha chiarito la questione della pressione fiscale, affermando che essa non implica automaticamente un aumento delle tasse. Secondo la premier, l’incremento della pressione fiscale è dovuto a un aumento del numero di persone occupate, e non a un aumento delle imposte stesse. Durante il programma “Secolo XXI” su Rai1, Meloni ha risposto alle critiche dell’opposizione in seguito a un report dell’Istat che segnalava un valore del 42,6% del Pil per le imposte e i contributi nel 2024, in aumento rispetto al 2023. La presidente del Consiglio ha espresso il suo imbarazzo nell’essere costretta a chiarire concetti basilari a parlamentari, sottolineando che l’aumento della pressione fiscale può derivare da un aumento delle entrate senza che le tasse siano aumentate.

La pressione fiscale rappresenta il rapporto tra il Pil e le imposte totali versate. Un suo incremento significa un maggiore peso fiscale per i contribuenti, ma non chiarisce se siano state introdotte modifiche a livello delle singole tasse. Meloni, in passato, ha criticato i governi per questa pressione fiscale e nel 2013 propose di inserire un tetto alla pressione fiscale della Costituzione, limite ora superato dal suo governo. In un tweet del 2019, lamentava che le famiglie e le imprese italiane fossero allo stremo a causa dell’elevata pressione fiscale.

In sintesi, mentre la pressione fiscale cresce, il governo sostiene che non si traduce necessariamente in un aumento delle tasse, ma piuttosto in una maggiore raccolta dovuta a un numero maggiore di lavoratori e all’attività di contrasto all’evasione fiscale.