cosa accade col suo arrivo

Quando entrerà nella nostra vita, tutto sarà diverso, anche nei rapporti sociali: perché adottare un cane cambia le amicizie e le abitudini.

Sicuramente chi è disposto ad adottare consapevolmente e responsabilmente un animale domestico, sarà cosciente dei cambiamenti che questo apporterà alla sua vita e alla sua routine quotidiana. Di sicuro sarà più ricca ed entusiasmante, piena d’amore e di compagnia, ma non significa che questo non ‘comporti’ delle modifiche alle abitudini. Infatti adottare un cane spesso cambia le amicizie e il modo di vivere: vediamo vari aspetti da valutare prima di fare questa scelta.

Adottare un cane: l’impatto sulla vita di tutti i giorni

Non si tratta solo di assumersi delle responsabilità per prendersi cura di Fido e neppure solo di spese economiche extra: adottare un cane o un altro animale domestico significa prendersi cura di un altro essere vivente che dipenderà da noi quasi totalmente, proprio come se fosse un neonato. Si tratta dunque di un cambiamento che coinvolge tutte le nostre abitudini, i posti dove andare e anche, come vedremo, i rapporti sociali.

Ed è inutile pensare che tutti ‘accettino’ questa nuova realtà del neo-padrone: magari molti potrebbero preferire la ‘vecchia versione’ senza cani e limitare le uscite o le visite a casa, mentre altri non proveranno la stessa gioia nel vedere le foto del cane o le novità che gli appartengono.

Dal punto di vista delle abitudini di tutti i giorni quindi potremmo dover andare in altri luoghi dove l’ingresso dei cani è consentito, magari rinunciare a quel locale o a quella località per le nostre vacanze che ci piaceva tanto perché a Fido è vietato entrare. Dovremmo magari riconsiderare l’idea di andare in luoghi privati, come le case di amici, dove magari la presenza di Fido non è gradita.

Adottare un cane cambia le amicizie: perché spesso è così

Oltre al fatto che tra i nostri amici c’è chi è libero di non preferire la loro presenza e dunque di essere in sua compagnia, bisogna considerare anche che in molti magari non vorranno andare nei posti dove Fido può entrare: ciò si traduce in una limitazione dei rapporti sociali.

C’è chi ha paura dei cani e quindi tende a stare loro lontano, quindi preferiranno vederci quando saremo soli e non in altre occasioni, altri ancora potrebbero non sopportare il nostro ‘entusiasmo’ nel parlare sempre e solo del nostro Fido (lo stesso accade per chi ha un figlio e mostra solo foto e video del nascituro).

Adottare un cane cambia le amicizie (anche in meglio)

Dopo aver considerato i possibili aspetti ‘negativi’ della questione, c’è da dire che adottare un cane apre anche ‘nuovi orizzonti’ nelle amicizie poiché ci farà conoscere nuovi padroni e ci ‘costringerà’ in un certo senso a frequentare gli stessi posti. Magari potrebbe essere l’occasione giusta per fare nuovi incontri, conoscere posti diversi e condividere la medesima passione, quella per il nostro cane appunto.

E’ ovvio che ognuno è libero di scegliere se frequentare un ‘cane-dipendente’ o meno, ma varrà la pena provare a far socializzare chi magari rifiuta l’idea di un animale domestico e il nostro Fido: in molti potrebbero cambiare idea e magari a loro volta adottarne uno. In caso contrario non bisogna portare rancore per le scelte altrui ma godere della compagnia di un Fido che di sicuro arricchirà la nostra vita.