Corvo orfano salvato, incredibile ciò che fa per ringraziare la donna

La storia del salvataggio di un corvo orfano da parte di una donna: ciò che il volatile fa per ringraziare l’umana ha sorpreso milioni di persone.

L’affetto e l’amicizia non conoscono ostacoli né diversità. È questo un concetto difficile per molti esseri umani ma estremamente semplice per gli animali, che si affezionano alla loro famiglia umana come si affezionerebbero ai loro simili. A offrirne ancora una volta una testimonianza è la storia di un corvo di nome Bloom. Rimasto orfano e salvato da una donna, il corvo si è affezionato all’umana. Il modo con cui il volatile ha ringraziato la soccorritrice e l’incredibile legame di affetto che si è instaurato ha emozionato milioni di persone.

Il salvataggio di un corvo orfano da parte di una donna: il volatile ringrazia in un modo unico

La storia è stata raccontata in un video condiviso su YouTube sul canale Geo Beats Animals (alla pagina social @Geo Beats Animals). Il canale social è dedicato a raccontare «storie stimolanti e positive» sulla bontà degli esseri umani al fine di promuovere, come si legge sul profilo, «la compassione e la gentilezza […] Nel condividere i loro viaggi, promuoviamo i diritti degli animali e incoraggiamo l’adozione e l’affidamento di animali domestici».

Come raccontato nel filmato condiviso su YouTube, una veterinaria si è presa cura di un esemplare femmina di corvo rimasto orfano. Ribattezzato con il nome di Bloom, il volatile aveva solo pochi giorni di vita e non sarebbe sopravvissuto se la donna non lo avesse aiutato. La veterinaria si è presa cura di Bloom, l’ha cresciuta e nutrita, instaurando con lei un meraviglioso legame di affetto.

Come mostrano le immagini del video, Bloom si è affezionata moltissimo alla donna. Il corvo adora ricevere bacetti e carezze, farsi imboccare, ma anche giocare con la donna e con i cani e i gatti che vivono in casa. Per quattro mesi la veterinaria si è presa cura di Bloom. Al quinto mese la donna ha cercato di restituire il volatile al suo habitat naturale, portandola presso un centro di recupero dove vivono altri uccelli. La veterinaria sperava che Bloom si abituasse a un ambiente naturale prima di liberarla, ma lei non ne ha voluto sapere di socializzare con i suoi simili. La donna ha provato comunque a lasciare libero il corvo, ma questi è tornato subito da lei.

Bloom è un esemplare di corvo comune (noto secondo la classificazione tassonomica di Linneo del 1758 come Corvus frugilegus), un uccello passeriforme della famiglia dei Corvidi. Questi volatili sono tra le specie più intelligenti. Secondo studi scientifici, infatti, sono tra i pochi pennuti in grado di riconoscersi allo specchio; sono in grado di svolgere giochi di abilità e di imitare i suoni che sentono compresa la voce umana. Come dimostra la storia di Bloom, i corvi sono in grado di affezionarsi agli altri esseri viventi, mostrando nei loro confronti grande empatia. (di Elisabetta Guglielmi)