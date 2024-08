Corvaglia replica alla polemica: molti vip non ci stanno e la criticano

Dopo l’enorme polemica nata per le sue dichiarazioni su Imane Khelif, Maddalena Corvaglia è intervenuta, ma non per scusarsi. L’ex velina ha tirato in ballo le restrizioni anti Covid (no, non è uno scherzo, è tutto vero) e un potere occulto che starebbe spettacolarizzando la vita della pugile per “dividerci”.

“Grazie amici per i vostri commenti di sostegno. Sono felicissima di vedere che in tanti avete capito le mie parole. Per tutti gli altri vedo che c’è molta confusione e odio ingiustificato.

Non caschiamoci di nuovo, in passato siamo stati divisi per regione, colore, ci hanno messo gli uni contro gli altri e alla fine ci siamo resi conto che eravamo tutti dalla stessa parte. Vi prego non facciamo lo stesso errore.

Per tornare alle Olimpiadi. Volete il mio parere? Ok. Io penso che Imane Khelif non è altro che vittima di un sistema che lo ha usato per trasformare un evento sportivo all’insegna della pace, come era nell’antica Grecia, in un circo distopico intriso di odio e cattivo gusto che ha sbattuto in prima pagina e vivisezionato la vita di un povero atleta che meritava solo di essere ricordato alle Olimpiadi per le sue prestazioni atletiche non certo per il suo genere, cromosoma o orientamento.

C’è così tanto dolore nel percorso di una persona che decide di cambiare genere, che spettacolarizzare la sua vita come fatto con questo pugile è da sciacalli. Vi do un consiglio, diffidate dai falsi moralisti, non giudicate dalle vostre poltrone, diffidate da chi inneggia alla tolleranza e fa scaturire intolleranza”.