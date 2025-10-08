Cortona Jazz Festival: un viaggio internazionale nella musica

Cortona si prepara ad ospitare la settima edizione del Cortona Jazz Festival, un evento che si svolgerà dal 22 al 25 ottobre. Questo festival, consolidato nel tempo, offre un programma internazionale ricco di esperienze artistiche, culturali ed enogastronomiche.

La manifestazione è promossa dall’Amministrazione comunale di Cortona in collaborazione con vari esperti del settore, tra cui Antonio Massarutto, Ohad Talmor e Roberta Pasini. Il festival combina formazione musicale di alto livello con concerti dal vivo, attirando giovani talenti europei selezionati per workshop esclusivi condotti da artisti di fama mondiale.

Ogni sera, il Teatro Signorelli ospiterà concerti che vedranno sul palco sia nomi affermati della scena jazz sia giovani musicisti, tra cui Francesco Diodati, Francesco Ponticelli, Enrico Zanisi e Enrico Morello. Una novità di quest’edizione è rappresentata dalle conferenze pomeridiane che si terranno nella Sala Pavolini, dove si potrà interagire con importanti figure del jazz internazionale, condividendo esperienze artistiche.

Dopo i concerti, il festival continuerà con jam session notturne, coinvolgendo studenti e docenti dei workshop in collaborazione con produttori locali di liquori artigianali.

L’apertura del festival sarà accompagnata da una degustazione di vini, a cura del Consorzio Vini Cortona, che metterà in risalto le eccellenze enologiche della zona. Il Cortona Jazz Festival si conferma un punto di riferimento internazionale per la didattica e la performance jazz, promuovendo scambi culturali tra generazioni e stili diversi.

Il programma dei concerti inizia ogni sera alle 21:00, con artisti e gruppi che si esibiranno in una varietà di formazioni. Le conferenze pomeridiane inizieranno alle 18:00 con ospiti di rilievo che arricchiranno l’esperienza del festival.