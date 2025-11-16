Cortometraggio italiano VHS vince premio per inclusione sociale

Il cortometraggio “VHS” si aggiudica il primo premio al concorso “Fausto Rossano”. Questo successo, frutto della collaborazione tra K-Antares APS, diretta da Karen Del Greco, e AIPD Versilia, celebra il cinema come un luogo di sogni e inclusione. L’emozione è palpabile per le due associazioni, che hanno ricevuto il riconoscimento nella sezione Laboratori del Premio Cinematografico “Fausto Rossano per il pieno diritto alla salute”.

Il cortometraggio è stato realizzato durante il corso per adulti del progetto “Diversamente Musical”. I partecipanti hanno dato vita a un musical cinematografico, ricreando alcune delle scene più celebri del cinema italiano e internazionale. La giuria ha motivato la vittoria sottolineando lo spirito del progetto: “Per aver dimostrato che il cinema non è solo un laboratorio, ma uno spazio in cui i partecipanti possono divertirsi sognando il grande cinema”. Questo riconoscimento mette in evidenza non solo la qualità artistica del lavoro, ma anche il valore umano e sociale dell’iniziativa, trasformando il set in un luogo di incontro, inclusione e crescita personale.

I responsabili del progetto, Dolores Benini e Lorenzo Simonini, hanno affermato: “Questo risultato è un grande traguardo. È la dimostrazione che con il cinema si crea un linguaggio comune fatto di emozioni, collaborazione e sogni condivisi”. Il successo di “VHS” rappresenta un nuovo inizio, con l’avvio delle riprese del mediometraggio “L’albergo dei sogni”, un progetto che porterà sullo schermo la magia del cinema inclusivo di K-Antares APS e AIPD Versilia.