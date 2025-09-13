Cortometraggio da Monfalcone alla Mostra di Venezia 2023

In occasione dell’82esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, gli studenti del laboratorio di cinema dell’ISIS Michelangelo Buonarroti di Monfalcone hanno presentato il cortometraggio Scattare! durante l’incontro “Ad occhi aperti”. L’evento, ospitato nella Sala Laguna del Lido, ha permesso ai ragazzi di condividere il loro lavoro e confrontarsi con coetanei e professionisti sul ruolo del cinema nella scuola.

Il cortometraggio è frutto del lavoro di trentasette studenti, supportati dall’associazione Young for Fun, che collabora con l’istituto da anni. “I ragazzi, divisi in gruppi, hanno proposto varie storie, scegliendo poi quella poi divenuta sceneggiatura,” spiega professoressa Grazia Giovannardi, storica anima del laboratorio. La trama segue un giovane porta pizze con il sogno di diventare fotografo, evidenziando la possibilità di realizzare i propri desideri. Il ragazzo scatta fotografie della sua città, Monfalcone, valorizzata nel racconto. Per questa attenzione al territorio, il corto ha ottenuto un riconoscimento speciale.

La docente racconta: “Il casco da motociclista simboleggia le difficoltà nel liberarsi dagli ostacoli”. Il protagonista riesce a toglierselo solo quando riceve un messaggio di apprezzamento per le sue foto, aprendo la strada al futuro che desidera.

Successivamente, il gruppo ha assistito alla proiezione del documentario Futuri intrecci, diretto da Cristian Natoli e focalizzato sulla storica Scuola Merletti di Gorizia. Gli studenti hanno partecipato attivamente a tutte le fasi del lavoro.

Questo è il quarto film dell’istituto a entrare nella rassegna veneziana, tramite il Palio cinematografico studentesco regionale, voluto da Young for Fun. Il laboratorio di cinema arricchisce l’offerta dell’istituto da venticinque anni, combinando cultura, creatività e territorio.