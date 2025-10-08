Cortina tra sport e malavita: i Cobianchi arrestati

Le recenti indagini hanno portato all’arresto dei fratelli Leopoldo e Alvise Cobianchi, noti per i loro legami nel mondo del tifo laziale e per aver stretto amicizie con esponenti del crimine organizzato. I Cobianchi avevano messo gli occhi su Cortina, rinomata località sciistica, con l’intento di espandere le loro attività illecite, tra cui lo spaccio di droga e il controllo degli appalti per le Olimpiadi invernali.

Secondo le ricostruzioni del nucleo antimafia dei carabinieri, i due avrebbero utilizzato la loro presunta amicizia con Fabrizio Piscitelli, conosciuto come Diabolik, per presentarsi come figure di spicco nella malavita romana. Nel tentativo di consolidare il loro potere, hanno avviato una rete di spaccio e minacciato la concorrenza, infiltrandosi nei locali della movida a Cortina e imponendo condizioni ai gestori.

Un collaboratore di giustizia ha svelato i loro metodi operativi, che includevano la formazione di una società di PR con sede a Roma, utilizzata per mascherare le loro attività. Con l’approssimarsi delle Olimpiadi, i Cobianchi hanno cercato di ottenere appalti, ma dopo l’esito delle elezioni comunali, hanno manifestato il loro interesse a un politico locale, ricevendo rifiuti.

In seguito, hanno iniziato a fare pressione attraverso minacce. Grazie alle indagini, il politico ha avuto modo di raccontare tutto, rivelando il clima di intimidazione in cui operavano i Cobianchi. Oggi, con Leopoldo in carcere e Alvise ai domiciliari, il loro piano criminale sembra aver subito un duro colpo.