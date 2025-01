Cortina ha un nuovo hotel di lusso, l’Europa diventa ‘Eight’

Un angolo di lusso ad alta quota ha riaperto a Cortina d’Ampezzo con l’ex Hotel Europa, ora ribattezzato Eight Cortina, sotto la gestione di Solido Holding della famiglia D’Avanzo. Questa struttura offre un nuovo concetto di extra lusso, mirando a esperienze altamente personalizzate per i clienti, come biancheria con le iniziali, consegna di giornali e preparazione culinaria su misura. Il manager Manuel D’Avanzo sottolinea che la qualità, e non il costo, è la chiave del lusso. Con un personale altamente formato, Eight Cortina si distingue per la sua attenzione al dettaglio e all’integrazione con il territorio.

La sfida per il gruppo è stata differenziare l’offerta rispetto ad altre strutture locali. Ciò è stato ottenuto attraverso un design curato dall’Eight Lab, mantenendo al contempo il rispetto per l’architettura originale dell’edificio. D’Avanzo critica le grandi catene alberghiere per la loro uniformità, affermando che Eight Cortina offre un servizio da 5 stelle con tariffe che vanno da 1.500 a 5.000 euro a notte, ogni struttura con un’atmosfera unica che riflette il territorio.

Inoltre, il celebre Vip Club, annesso all’hotel, ha subito solo un lieve restyling per conservare la sua storicità e appeal, mantenendo elementi iconici come la posizione del pianoforte usato nel film “Vacanze di Natale”. Entro il 2025, la famiglia D’Avanzo aprirà un nuovo hotel a Napoli, creando 150 posti di lavoro. Situato in una posizione centrale, il W Hotel di Napoli includerà 80 camere, una piscina, una spa e un rooftop con vista panoramica. D’Avanzo è convinto che la valorizzazione degli edifici storici possa riportare nuova vita a Napoli, una città che ha visto aumentare il numero di turisti attratti dai suoi vicoli e dalla sua cultura.

Negli ultimi anni, il crescente interesse per Napoli come meta turistica è emerso grazie a film e serie popolari che hanno scelto la città come set. D’Avanzo ha avuto la visione di investire sulle bellezze di Napoli, riscontrando un cambiamento nel comportamento dei turisti. Nonostante le sfide di portare un hotel di lusso in un contesto storico come Napoli, D’Avanzo ha in mente ulteriori progetti, compresa l’apertura di un hotel a Taormina e potenzialmente a Roma. Con i Giochi Olimpici invernali del 2026 in vista, l’attenzione su Cortina continua a crescere, anche se rimangono domande sull’organizzazione logistica della località.