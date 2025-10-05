Cortina d’Ampezzo in Movimento verso le Olimpiadi 2026

Cortina d’Ampezzo si appresta a ospitare i Giochi Olimpici e Paralimpici. Recentemente, il senatore Luca De Carlo e la vicepresidente della Provincia di Belluno, Silvia Calligaro, hanno visitato i principali cantieri olimpici nella zona, accompagnati dal Commissario Straordinario Fabio Saldini e dagli assessori comunali Giorgio Da Rin e Stefano Ghezze.

Durante la visita, è stato possibile verificare il progresso dei lavori sulla pista da bob, sul villaggio olimpico di Fiames e sullo stadio del ghiaccio. Queste infrastrutture non solo accoglieranno le competizioni, ma avranno anche un impatto duraturo sul territorio. De Carlo ha evidenziato che le Olimpiadi rappresentano un’opportunità di crescita per l’intera area del Bellunese, sottolineando come gli interventi infrastrutturali miglioreranno la connettività e l’accessibilità della provincia.

Calligaro ha messo in evidenza l’importanza di vedere di persona i progressi, dai lavori avviati sulla pista da bob al villaggio olimpico progettato per accogliere anche gli atleti paralimpici, fino agli interventi nello stadio del ghiaccio che uniscono innovazione e rispetto per la storia locale. Ha descritto la visita come una giornata molto produttiva, capace di mostrare i benefici futuri per il territorio. Ha anche ricordato il progetto di recupero dell’ex panificio, che diventerà un complesso residenziale moderno, senza consumare nuovo suolo. Questo rappresenta un impegno concreto verso la comunità e la questione abitativa locale.